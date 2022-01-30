Ежедневный гороскоп: воскресенье 30 января 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:30. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Почти наверняка друг удивит вас сегодня или вы можете встретить интересного персонажа — кого-то необычного или авангардного. Вас также может застать врасплох группа или клуб, к которому вы принадлежите? Ожидайте удивительных и разных ситуаций сегодня, когда вы столкнетесь с другими. Защитите свою безопасность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сохраняйте хладнокровие при общении с родителями, боссами и полицией сегодня, потому что они могут бросить вам вызов. Произойдет что-то неожиданное, что возможно, ограничит вашу свободу или создаст ограничения для вас. Это будет нелегко. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок сегодня внезапно изменятся, почти наверняка. Или возможно, вам вдруг придется отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали? Точно так же новости в СМИ могут удивить. Или вас могут удивить новости издалека? Сегодня многие люди застигнуты врасплох неожиданными событиями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проверьте банковские реквизиты или все, что связано с общей собственностью, налогами, долгами и наследством, потому что это те области, где вы можете внезапно застать себя врасплох сегодня. Что-то неожиданное может также повлиять на ваше богатство. Ничего не предполагайте и перепроверьте все.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете столкнуться с неожиданной разлукой с кем-то. Возможно, вам придется попрощаться. Кроме того, вы могли бы внезапно поссориться с кем-то? Возможно, вы будете удивлены, встретив кого-то необычного, особенно того, кого вы не ожидали встретить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваша рабочая рутина будет прервана. Вы можете протестовать против новых правил или иметь дело с начальником. Некоторые из вас также могут быть удивлены новостями, касающимися вашего здоровья. Владельцы домашних животных должны быть бдительны, чтобы улавливать неожиданные сюрпризы, связанные с их питомцами, особенно вероятность того, что они потеряются или попадут в аварию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны держать ухо востро, потому что это определенно неблагоприятный день для их детей. Между тем, социальные планы внезапно изменятся. Спортивные мероприятия могут стать причиной внезапных аварий. Даже романтика будет для многих тернистой дорогой. Оставайтесь спокойными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ожидайте несколько сюрпризов и перемен дома сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти мелкие поломки. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь? Возможны ссоры, особенно с родителями. Терпение – ваш лучший друг сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваша повседневная рутина по какой-то причине разрушится. Вы можете быть инициатором изменений, а может быть, они просто произойдут с вами! Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своим имуществом и личным богатством сегодня. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения. Что-то неожиданное может повлиять на ценный актив, так что держите ухо востро.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Внезапные изменения в вашем собственном поведении или в поведении других сегодня могут вас расстроить. Что бы ни случилось, вы скорее всего, не будете следовать своему обычному распорядку. Сохраняйте спокойствие, чтобы избежать внезапных споров. Остерегайтесь импульса сказать или сделать что-то опрометчивое. (Вы же не хотите потом сожалеть.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день, подверженный несчастным случаям, а также день, полный сюрпризов. Вы можете чувствовать беспокойство, потому что вы импульсивны и вы можете не знать, почему. Скорее всего, вы не знаете, что делать дальше. Сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, о чем вы пожалеете. Держите глаза открытыми.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Леонид Гайдай (1923-1993) и 32 президент США Франклин Рузвельт (1882-1945) родились в этот день. Вы талантливы во многих областях. Вам нравятся большие проекты, потому что вы приветствуете вызов. Вы умны и информированы и вы цените свое чувство свободы. Этот год — начало нового девятилетнего цикла, а значит, вы можете открыть любую дверь. Будьте мужественным! Будьте изобретательны! Доверяйте своим инстинктам. Главное — быть готовым исследовать новые возможности.