Ежедневный гороскоп: воскресенье 30 мая 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотите расслабиться сегодня, особенно дома. Однако вы также хотите помочь члену семьи любым возможным способом, потому что это важно. И вы будете это делать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы готовы слушать других, чтобы услышать, что они говорят. Вместо того, чтобы пытаться убедить кого-то в своих идеях, вы хотите услышать, что они говорят. Причина, по которой вы меньше заботитесь о том, чтобы быть убедительным, заключается в том, что вы предпочитаете ладить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В то время как в последнее время вы стремитесь работать за деньги и тратить их, сегодня вы чувствуете себя иначе. Вы более довольны. Фактически, вы можете поделиться своим имуществом или богатством с нуждающимся, потому что сочувствуете ему.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваш идеализм пробуждается, поэтому ваша основная цель — помогать другим, а не себе. Возможность делать это искренне принесет вам чувство удовлетворения и личного вознаграждения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете хорошенько взглянуть на свою жизнь и мир вокруг вас и увидеть его, не осуждая. Из-за этого вы можете захотеть принять участие в духовной группе или какой-либо благотворительной деятельности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам будет приятно помочь другу сегодня или даже помочь группе или клубу в достижении их целей. Вы чувствуете себя воодушевленным, если у вас есть возможность протянуть руку помощи благотворительной организации, потому что вы чувствуете, что делаете что-то стоящее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы поставите под сомнение свои амбиции сегодня. Вы задаетесь вопросом, ради чего действительно стоит работать? Вместо того, чтобы всегда ставить себя впереди, вы понимаете, что в жизни есть более полезные цели. Это хороший день, чтобы остановиться и подумать об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хотите перестать гоняться во всех направлениях, чтобы получить острые ощущения и приключения. Вместо этого вы хотите использовать свою энергию там, где она может иметь значение, особенно для помощи тем, кто страдает в других странах. Если вы можете сделать что-то сегодня, чтобы сделать мир лучше — вы это сделаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете щедрость по отношению к другим. У вас нет желания оспаривать наследство или как что-то делить. Вместо этого вы понимаете, что человек, который хочет меньше всего, больше всего удовлетворен. (Вам нравятся большие ответы на важные вопросы.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите помириться с самыми близкими вам людьми, партнерами, супругами и дорогими друзьями. Вы видите, что любые различия, которые у вас есть, ничто в более широком плане. Фактически, ваша настоящая забота — это то, что чувствует другой человек.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы довольны сегодняшней энергией, потому что вы знак, который всегда хочет сделать мир лучше. Таким образом, вы будете работать максимально эффективно, индивидуально или в группе, чтобы использовать свои сетевые навыки для достижения результатов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Бедственное положение детей, страдающих, будь то недалеко от дома или вдали — это то, о чем вы знаете сегодня. Если вы можете заняться сбором средств или привлечь внимание к этой проблеме — вы это сделаете. Вы также видите, что делается для того, чтобы помочь одному, чтобы помочь всем. Сегодня вы соприкасаетесь со своей творческой энергией.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Роксана Бабаян (1946), диктор и телеведущая Арина Шарапова (1961) и актер Александр Демьяненко (Шурик) (1937-1999) родились в этот день. У вас много энергии и смекалки! Вы полны жизни и редко падаете духом. Вы дружелюбны, полны энтузиазма и обладаете прекрасным чувством юмора. Вы разносторонне развиты и вы многозадачны. В этом грядущем новом году вы будете больше беспокоиться о собственности и деньгах, а также о своем теле, потому что вы хотите построить структуру в своей жизни как внутренней, так и внешней.