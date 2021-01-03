Ежедневный гороскоп. Воскресенье 3 января 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этот день может быть для вас продуктивным. Однако во всем, что вы делаете, будет некоторая неожиданность. Ожидайте перебоев и возможных технологических сбоев. Или возможно, привнесение чего-то нового и высоких технологий в то, как вы что-то делаете?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это стимулирующий день, потому что неожиданные изменения, связанные с детьми, общественными мероприятиями и спортом, могут вызвать некоторое волнение. Родители должны проявлять особую бдительность в отношении своих детей сегодня, потому что может произойти что-то неожиданное. Это удивительное событие может расширить ваш мир.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то неожиданное может повлиять на вашу семью сегодня, особенно на женщину. К счастью, вы получите поддержку от других, чтобы добиться желаемого дома или в семье. Эта поддержка может быть практической, финансовой или и той и другой.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это динамичный и стимулирующий день! Скорее всего, вы полны ярких, умных оригинальных идей! Вы также можете встретить новые лица и увидеть новые места. Отношения с партнерами и близкими друзьями теплые, благосклонные и дружеские. Это хорошая вещь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. С другой стороны, у вас может быть оригинальная идея для заработка?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете жаждать эмоционального возбуждения или чего-нибудь еще, чтобы вырваться из рутины повседневной жизни. (Не бойтесь, потому что вы просто можете получить то, что хотите!) Вероятен неожиданный сюрприз или что-то, что может изменить ваши планы. Оставайтесь незаметным, чтобы проявить гибкость.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то происходящее за кулисами может вызвать у вас немного волнения сегодня. Это секрет или просто неожиданная новость? Отношения с родителем или членом семьи сегодня важны и поддерживают. Все хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня друг может бросить вам мяч или сделать или сказать то, чего вы меньше всего ожидаете. Кроме того, некоторые из вас могут встретить кого-то нового, необычного или неортодоксального в некотором роде. Даже партнер или близкий друг могут вас удивить. (Это не скучный день.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, что связано с вашей работой, вашим денежным потоком, вашими доходами или вашими финансами, сегодня будет непредсказуемо. Возможно, вы услышите новости, которые имеют для вас финансовые последствия? Родитель или кто-то из авторитетных лиц также может сделать что-то, что влияет на ваши активы. Будьте начеку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Солнце в вашем знаке красиво танцует с Луной. Однако непредсказуемый Уран также присутствует в картине, а это значит, что внезапная возможность путешествовать может упасть вам на колени! А может быть, запланированная поездка будет отменена, изменена или отложена? Ой.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас тепло в животе, потому что, даже если произойдет несколько неожиданных вещей, все в порядке. Вы рады узнать что-то новое. Вы также счастливы работать в одиночку или за кулисами и оставаться в тени. (Но вы знаете, что происходит.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить нового друга или познакомиться с новой группой. Это стимулирующий день для обмена идеями и знакомствами с другими. Кто-то может сказать или сделать что-то, что заставит вас переосмыслить свои будущие цели. Вы можете увидеть новый путь, который для вас возможен?

Если ваш день рождения сегодня

Актер и режиссер Мэл Гибсон (1956), гонщик Михаэль Шумахер (1969) и активистка по охране окружающей среды Грета Тунберг (2003) отмечают сегодня день рождения. Вечно молодой, вы игривы, сообразительны и свободолюбивы. Вы цените собственную независимость. Лично вы духовный человек. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!