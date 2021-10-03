Ежедневный гороскоп: воскресенье 3 октября 2021

26, 27 лунный день. Убывающая Луна в знаке Дева

Предупреждение о Луне

После 2:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам понравится общаться с другими людьми сегодня, особенно с партнерами и близкими друзьями, потому что все настроены оптимистично и полны энтузиазма, включая вас. Возможно, вы познакомитесь с кем-то, кто расширяет ваш мир, потому что этот человек много путешествовал или более опытен. Добрый день для заключения договоров.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для некоторых из вас сегодня вероятны поездки по работе. Независимо от того, чем вы занимаетесь сегодня, вы будете хорошо работать в группах и будете счастливы получать удовольствие от компании других. Это отличный день для бизнеса и коммерции. Вы также можете улучшить свое здоровье.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Принимайте приглашения на вечеринки и наслаждайтесь общением! Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и веселыми развлечениями с детьми. Это также может быть хорошим днем ​​для изучения возможностей финансовых спекуляций. Это идеальный день для отпуска.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку семейные дискуссии сегодня будут позитивными, это хороший день, чтобы составить планы на будущее в отношении семьи или всего, что связано с вашим домом, особенно если это включает ремонт или расширение вашего дома. Это также хороший день для обсуждения недвижимости.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день для короткой поездки. Это также замечательный день, чтобы пообщаться, потому что вам понравится знакомиться с разными людьми и посещать новые места. Вы хотите узнать новую информацию сегодня, потому что видите, что необычные идеи расширяют ваш мир. Платон сказал: «Знание — это функция бытия».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бизнес и коммерция сегодня в почете, поэтому это отличный день для вас. Возможно, вы увидите более эффективные способы зарабатывать деньги или как зарабатывать деньги на стороне. Точно так же вы, возможно, сегодня тратите деньги «по-крупному». На самом деле все ваши идеи большие и оптимистичные!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для того, чтобы строить планы на будущее. У вас большие амбиции и вы готовы поддерживать большие идеи, потому что вы думаете, что все возможно — и это так. Как сказал Ричард Бах: «Отстаивайте свои ограничения, и они ваши». (Более правдивых слов никогда не произносили.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Тихие, закулисные идеи распространяются с размахом! Если вам придется кому-то продать эти идеи, люди будут его слушать, потому что Венера в вашем знаке, и это делает вас дружелюбным и привлекательным для всех. (Между прочим, сегодня отличный день, чтобы купить себе вещи из гардероба.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете наслаждаться общением с другими людьми — встречами, классами или собраниями. Вы хотите узнавать новое, а также хотите распространять свои собственные идеи. Кое-что из того, что вы слышите сегодня, очаровывает вас! Вот почему все звучит интересно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы произведете впечатление на начальство, родителей и важных людей, потому что ваше позитивное настроение и ваша уверенность вызывают восхищение. Вы выглядите победителем и они впечатлены. (Это работает каждый раз.) Их также интересуют ваши большие идеи и амбициозные планы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для путешествий, учебы или и того, и другого, потому что вы хотите делать все, что расширит ваш кругозор и обогатит ваш мир. Вам понравится встречаться с людьми из других культур, которые могут научить вас новому. Это отличный день и для бизнеса.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые операции сегодня будут проходить очень хорошо, а это значит, что настало время подписывать контракты и обсуждать совместную собственность, налоги, поместья, завещания и наследство. Что бы ни случилось, вы будете хорошо выглядеть!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Коренева (1953), актриса Валентина Рубцова (1977) и музыкант Вадим Самойлов (1964) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы умны, беззаботны и дружелюбны. (Вы знаете, как выразить свою точку зрения.) Вы жаждете стабильности любящего дома и поддерживающих отношений; тем не менее, вы можете быть импульсивными в любви. Этот год — последний год вашего девятилетнего цикла, что означает, что вы проводите инвентаризацию и даете себе табель успеваемости. Пришло время подвести итоги.