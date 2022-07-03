Ежедневный гороскоп: воскресенье 3 июля 2022

Оповещение о Луне

4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок и принятия важных решений с 5:45 до 8:45. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы хотите, чтобы все было сделано. Вы хотите быть эффективным, практичным и продуктивным. Одно только это отношение может помочь вам решить проблемы, которые были проблемой на этой неделе. С вашим правителем, огненным Марсом в вашем знаке, все системы идут!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сделайте сегодня день отдыха, потому что вам это нужно. Найдите время, чтобы пополнить и восстановить себя с помощью развлекательных мероприятий и любого веселого побега, предпочтительно мини-отпуска. Социальные развлечения и игровые мероприятия с детьми порадуют.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы были заняты общением, потому что ваш управитель Меркурий и Венера находятся в вашем знаке, что делает вас обаятельным, дипломатичным и стремящимся к общению с другими. Сегодня вы хотите сбежать от суеты вокруг вас и укрыться дома. Найдите способы расслабиться и отдохнуть.

Рак (21 июня — 22 июля)

Пока Солнце находится в вашем знаке, вы продолжаете производить потрясающее впечатление на окружающих. В частности, сегодня вам не терпится поговорить с кем-нибудь на «интуитивном уровне» общения. Вы не хотите тратить время на поверхностную болтовню.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко отождествить себя со своим имуществом, поэтому вам понравится быть окруженным вещами, которыми вы владеете и которыми наслаждаетесь. (Очевидно, что вы можете не захотеть кому-то что-то одолжить.) Тем не менее отношения с более молодыми, творческими людьми складываются позитивно. Ваше желание путешествовать все еще сильно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя более эмоциональным, чем обычно, потому что Луна находится в вашем знаке. Тем не менее, это, как правило, улучшает вашу удачу. Вы можете использовать преимущество, которое у вас есть, разговаривая с боссами, родителями и VIP-персонами, потому что они будут готовы выслушать вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы счастливы вести себя сдержанно сегодня. Вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами, если это возможно. Примечание. Возможно, вам это не удастся, потому что Солнце в верхней части вашего гороскопа бросает на вас лестный прожектор, который привлечет к вам других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы делаете все возможное на работе или с любой задачей, которую вы ставите перед собой. (Похлопайте себя по плечу. Слишком часто мы думаем о своих недостатках, а не о своих достижениях.) Сегодня теплый разговор со знакомой женщиной может иметь смысл. Это может заставить вас изменить свои цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, связанное с вашей профессиональной или деловой жизнью, может быть испытано сегодня. Некоторые секреты о себе могут быть раскрыты. Будьте осторожны, чтобы не размыть границы полномочий, потому что вы дружите с начальником. Это сложная ситуация. Дружелюбие хорошо; дружба — не очень.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сделайте что-нибудь, чтобы «убежать от всего этого», если можете, потому что вам нужно убежать. Вам нужна смена обстановки, чтобы вы могли эмоционально подтолкнуть себя. Имейте в виду, что в этом месяце вам нужно больше сна, чем обычно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сейчас в прекрасном положении, потому что хотите усердно работать и лучше организоваться. Это означает, что у вас есть мотивация. Но в дополнение к этому, расположение Марса и Юпитера в вашей карте даст вам положительную энергию и поможет вам выполнить свою работу. Ура!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы должны идти больше, чем на полпути, когда имеете дело с другими. Так оно и есть. Это не важно. Это просто означает, что вы должны быть готовы к сотрудничеству, уступчивости и готовности слушать. Вы можете это сделать.

Если ваш день рождения сегодня

У певца Родиона Газманова (1981) и актера Алексея Серебрякова (1964) сегодня день рождения. Вы перфекционист, который устанавливает для себя высокие стандарты. Вы разносторонний, харизматичный и умный. Вы скрытны, даже стесняетесь своей личной жизни. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что пришло время подвести итоги и отпустить то, что больше не актуально в вашем мире.