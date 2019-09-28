Ежедневный гороскоп. Воскресенье 29 сентября 2019

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

После 3:15 утра сегодня у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести бизнес. Новолуние в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это выходные и это потрясающий день, чтобы пообщаться с другими. Наслаждайтесь хорошими временами с близкими друзьями и партнерами, а также с представителями общественности. Путешествие ради удовольствия порадует вас. Романтика также приветствуется.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете себя сильным и бодрым сегодня, поэтому у вас есть энергия, чтобы делать то, что вы хотите сделать. Это отличный день для тех, кто на работе, потому что сотрудники дружелюбны. Вы можете получить повышение, вы почти наверняка получите похвалу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это замечательный день для отпуска, веселого отдыха, искусства, музыкальных представлений, спортивных мероприятий, встреч с другими, веселых игр с детьми и романтики! Найдите время, чтобы повеселиться сегодня, потому что это вполне возможно.

Рак (21 июня-22 июля)

Это прекрасный день для недвижимости или спекуляции недвижимостью. Кроме того, это замечательный день для развлечения дома или для теплых семейных дискуссий, особенно о домашнем ремонте или возможных изменениях в вашем доме. Люди в хорошем настроении!

Лев (23 июля — 22 августа)

Наслаждайтесь общением с ежедневными контактами, братьями и сестрами и родственниками сегодня, потому что вам будет весело общаться с другими. Это идеальный день для короткой поездки. Это также прекрасное время, чтобы писать, продавать, покупать, учить или действовать, потому что ваши слова будут как золото!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бизнес и коммерция сегодня любимы. Кроме того, вам понравится тратить деньги на красивые вещи для себя и своих близких. Тем не менее, уважайте ваши идеи зарабатывания денег, потому что они, вероятно, стоят того.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ярмарка Венера в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать себя общительным и дружелюбным со всеми. В свою очередь, другие тоже хотят общаться с вами. Да, это улица с двусторонним движением. Наденьте свои танцевальные туфли и выйдите, чтобы очаровать мир!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Одиночество в прекрасной обстановке понравится вам сегодня, потому что вам необходимо ценить мир и покой, чтобы вы могли размышлять о своей жизни. Найдите время, чтобы понюхать розы. Дайте себе разрешение расслабиться и отдохнуть, потому что «вы заслуживаете перерыва сегодня».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для общения с артистичными, творческими людьми, а также с молодыми людьми, потому что сегодня все оптимистичны и дружелюбны. В частности, ваше взаимодействие с клубами и группами будет успешным, потому что другие готовы выслушать вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы высоки, это на самом деле хорошая новость, потому что вы прекрасно выглядите в глазах всех. (Это касается боссов, VIP-персон, учителей и полиции.) Используйте это преимущество для продвижения своей собственной программы. Спросите, что вы хотите, потому что время это все!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. Если вы не можете уйти, тогда будьте туристом в своем городе. Отправляйся туда, где никогда не были. Исследуйте этнические рестораны или отправьтесь в поход в дикую природу. Поговорите с людьми из разных слоев общества, потому что вам понравится расширять свой мир с помощью новых знаний.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете извлечь выгоду из богатства и ресурсов других людей, поэтому сейчас самое время обсудить, как разделить что-то, особенно наследство или решение об общей собственности. Это отличный день для обращения в банк за ссудой или ипотекой.

Если ваш день рождения сегодня

Тележурналист, профессиональный путешественник, ведущий программы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов сегодня разделяет ваш день рождения. Вы оптимистичны, идеалистичны и увлечены жизнью. Вы также серьезны и тактичны. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.