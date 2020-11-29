Ежедневный гороскоп. Воскресенье 29 ноября 2020

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 4:30 до 8:45 сегодня. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сосчитайте до трех, прежде чем говорить сегодня, потому что вы можете быть нетерпеливыми из-за нарастания напряженности перед завтрашним лунным затмением в вашем Доме коммуникаций. Обдумайте все трезво, чтобы не пожалеть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Финансовые проблемы могут обостриться из-за завтрашнего полнолуния. Вы финансовый волшебник Зодиака, поэтому вы никогда не забываете о деньгах. Эти вопросы важны для вас. Выполните задачи по одной.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Завтра в вашем знаке будет Лунное затмение, поэтому вы чувствуете, как растет напряжение между вами и другими людьми, особенно теми, кто вам ближе всего. Забавно, но проблемы часто усиливаются до полнолуния, а затем исчезают. Идите разберитесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна — ваш правитель, поэтому перед полнолунием вы часто эмоциональны. Завтра лунное затмение произойдет в скрытой части вашей карты, что заставит вас почувствовать беспокойство и немного нервничать. Это нормально. Вы не потеряете его.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы со своими детьми сегодня, а также с романтическими партнерами, потому что накануне завтрашнего лунного затмения накапливается напряжение, которое может создать напряжение в этих областях. Фактически, это может даже привести к несчастному случаю для ваших детей, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, если вы чувствуете себя измученным, имея дело с родителями, братьями и сестрами и кем-либо еще дома. Причина, по которой вы можете почувствовать нарастающее трение, заключается в том, что завтрашнее лунное затмение может вызвать напряжение сегодня, особенно в отношениях с родителями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не забывайте быть в курсе событий сегодня, потому что завтра лунное затмение произойдет в той части вашей карты, которая влияет на ходьбу, бег трусцой, вождение автомобиля, путешествия и общение с другими. В основном, ваш распорядок дня. Берегитесь физических и словесных травм. Осторожно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Следите за банковскими проблемами и финансами, потому что завтрашнее лунное затмение может вызвать стресс в этих областях или вызвать что-то в голове. Оставайтесь в курсе. Когда дело доходит до денег, вы не хотите все проспать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Завтрашнее лунное затмение будет напротив вашего знака, поэтому сегодня вы можете почувствовать, как нарастает напряжение между вами и партнерами или близкими друзьями. (Он строится.) Важно знать, что, хотя проблемы усугубляются по мере приближения к Полнолунию, впоследствии эти проблемы могут даже исчезнуть!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, необходимо решить рабочие вопросы или возможно, что-то связанное с вашим здоровьем (или домашним животным) из-за нарастания напряжения перед завтрашним полнолунием. (Это лунное затмение.) Полегче. Усиление хаоса на внутреннем фронте также является стрессовым фактором. Оставайтесь спокойным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Не реагируйте слишком остро, если вы сегодня расстроены из-за друга или члена группы. Это может быть связано с напряжением, которое нарастает перед завтрашним Полнолунием. Это напряжение также может быть связано с романтическими отношениями или вашими отношениями с детьми. Будьте крутым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы, когда имеете дело с членами семьи, особенно с родителями, сегодня, потому что вы можете почувствовать нарастание разочарования, критики или негативной энергии, создаваемой завтрашним лунным затмением. Оставайтесь выше этого. После завтрашнего пика Полнолуния — все хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Миронов (1966), хореограф Алла Духова (1966) и фигуристка Мария Петрова (1977) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы красноречивы, интересны и можете рассмешить людей. Вы также глубокий мыслитель. Хорошие новости! Это ваше время сбора урожая, когда вы начнете пожинать плоды семян, которые вы посадили за последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.