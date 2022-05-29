Ежедневный гороскоп: воскресенье 29 мая 2022

Оповещение о Луне

28, 29 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 10:00 до 13:30. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас безграничная энергия, потому что ваш управитель Марс находится в одной линии с Юпитером в вашем знаке. Это день большой активности, когда вы будете усердно работать, чтобы продвигать свои интересы и отстаивать себя среди других. Берегись мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может быть сложный день для вас, потому что легко впасть в пагубное поведение, когда вы производите плохое впечатление или подрываете свое положение, даже если вы не хотите этого делать. Как ни странно, у вас много энергии! Убедитесь, что вы направляете ее в правильном направлении.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сказочный день, чтобы определить цели и начать активно их преследовать, потому что у вас много энергии, чтобы общаться с другими, особенно с друзьями и группами. Вы преуспеете в физической активности с другими, особенно в группах или на соревнованиях.

Рак (21 июня — 22 июля)

Поскольку ваше стремление к достижению пробудилось сегодня, вы будете очень усердно работать. Однако вам нужна независимая власть над всем, что вы делаете, потому что сегодня вы хотите быть своим собственным боссом. Это может сделать отношения с руководителем немного обидчивыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны жизнерадостности и энтузиазма! Вот почему вы хотите строить планы поездок или делать что-нибудь, чтобы расширить свой кругозор. Вы также будете стремиться защищать свои убеждения и свои идеи о политике и религии, потому что сегодня вы смелы и уверены в себе!

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас не будет проблем с защитой ваших собственных интересов в дискуссиях о наследстве или о том, как поделиться или разделить что-то сегодня, потому что вы полны энтузиазма, уверены и оптимистичны! Вот почему другие будут слушать вас, даже если вы столкнетесь со спорами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите людей; однако сегодня вы будете необычайно уверенно общаться с друзьями и партнерами. Вот почему вы будете стоять на своем, если у кого-то есть претензии к вам. Это включает в себя правовые конфликты и судебные процессы. Будьте открыты для компромиссов в поисках беспроигрышного решения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это будет очень продуктивный день для вас, потому что вы стремитесь усердно работать и достичь как можно большего. У вас много физической энергии, а это значит, что бы вы ни делали, вы будете делать это с силой и энергией! Скорее всего, вы будете делегировать полномочия и другим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это фантастический день для спортивных состязаний и физкультуры. Вам также понравятся веселые прогулки с детьми и развлекательные развлечения. Тем не менее, ваша энергия настолько накачана, будьте осторожны, рискуя как физически, так и азартными играми. Знайте свои пределы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас колоссальная энергия, которую вы направите на улучшение дома или победу в споре с членом семьи. Это потому, что вы уверены и убеждены в том, чего хотите достичь. Однако помните, что у других тоже есть свои идеи. Верно?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете многое сделать, потому что вы уверены в себе, полны энтузиазма и оптимизма. Вот почему ваше общение с другими будет позитивным и убедительным, что в свою очередь, делает этот день сильным для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и писательством.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы уверены в финансовых переговорах сегодня. Однако ваша уверенность будет настолько сильна, что вы должны быть осторожны. Не идите на ненужный риск в финансовых авантюрах или финансовых спекуляциях. Что-то может выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Делайте свою домашнюю работу.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Абдулов (1953-2008) и президент США Джон Ф. Кеннеди (1917-1963) родились в этот день. Вы умны, ярки и общительны. Ваш быстрый ум генерирует множество впечатляющих идей. У вас очаровательный характер, но вы осторожны в личной жизни. Этот год — время работы, строительства и созидания как в физическом смысле, так и во внутренних структурах вашей жизни.