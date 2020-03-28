Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 29 марта 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для покупки гардеробных сокровищ для себя. (Нелегко покупать одежду в режиме онлайн.) Это также замечательный день для общения с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что вы в игре! (А вы амбициозный!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня на уме деньги. (Не удивительно, потому что вы финансовый волшебник зодиака!) Обычно вы бронируете номер и бронируете будущий отпуск, чтобы сменить обстановку! Но сейчас никто не может это сделать. Что вы можете сделать, чтобы сделать этот день другим?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Луна сегодня в вашем знаке и вы в восторге! Вы наслаждаетесь своим взаимодействием с другими. Кроме того, вещи будут иметь тенденцию идти своим путем! (На самом деле, это идеальный день, чтобы попросить вселенную об одолжении. Попробуйте! Посмотрите, что происходит).

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте терпеливы с любимыми, потому что огненный Марс напротив вашего знака создает трение с другими. Между тем, вы находитесь в центре внимания, потому что Солнце находится наверху вашей карты, тем не менее, сегодня вы хотите вести себя сдержанно, потому что Луна прячется.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня для вас важен разговор по душам с подругой. Это также хороший день, чтобы подумать о своих будущих целях, особенно потому, что путешествие для удовольствия привлекает вас. (Это случится.) Тем не менее, возможности в СМИ, издательском деле, законодательстве и медицине сверкают!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня общедоступны, что может вас расстроить. Главное, что нужно знать, это то, что происходит, если вам нужно контролировать повреждения. Теперь, когда Меркурий стоит напротив вашего знака, разговоры с близкими друзьями оживлены!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сделайте что-то другое сегодня, чтобы удовлетворить ваше стремление к небольшому приключению. Вам нужна стимуляция и смена обстановки. Поскольку вы не можете путешествовать, исследуйте мир онлайн. Смотрите YouTube, который вы никогда бы не посмотрели. Посмотрите разные места по всему миру и отправляйтесь в виртуальное путешествие куда-нибудь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивное время для вас, потому что вы усердно работаете, а другие поддерживают ваши усилия. В частности, сегодня вы можете сосредоточиться на богатстве и ресурсах других или на помощи, которую вы можете получить от кого-то другого? (Помощь будет оказана, потому что вы убедительны!)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку сегодня, это означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Это просто требует дружелюбного, любезного отношения, которое вы имеете в пиках! Кто более свежий и дружелюбный, чем вы?

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть энергия, чтобы сжечь, потому что огненный Марс все еще в вашем знаке. Тем не менее, и Венера, и Солнце привлекают ваше внимание к дому, семье и вашей личной жизни. Вот почему вы чувствуете себя защищающими и поддерживающими коллег. Время сделать больше.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это быстрый и оптимистичный день! Наслаждайтесь контактами с другими. Используйте все возможности для участия в веселых мероприятиях и социальных сетях. Разместите забавную фотографию своей кошки. Вы хотите играть! Спортивные и игривые времена с детьми понравятся. Роман также будет дерзким и захватывающим!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

С Меркурием в вашем знаке вы стремитесь поговорить с другими, тем не менее, сегодня Луна заставляет вас хотеть отдохнуть дома и расслабляться. Некоторые из вас даже не оденутся. Выпейте вторую чашку кофе и расслабьтесь. Наслаждайтесь комфортом.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Пресняков-младший разделяет ваш день рождения сегодня. Семья – это важная часть вашей жизни и то, что вы всегда ставите на первое место. У вас активное воображение и отличные навыки письма. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально, и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!