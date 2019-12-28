Ежедневный гороскоп. Воскресенье 29 декабря 2019

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с друзьями, особенно творческими. Вы также можете обсудить будущие цели, чтобы узнать, есть ли у других идеи внести свой вклад в ваши планы. Дружба сегодня теплая, что всегда обнадеживает.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы производите отличное впечатление на боссов и VIP-персон, поэтому весьма вероятно, что кто-то попросит вас о чем-то креативном. Они хотят знать вашу точку зрения о дизайне, планировке, расположении офиса или о том, как сделать что-то лучше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Путешествие для удовольствия, безусловно, привлекает! Вы могли бы также ценить творчество рукоделия или декоративно-прикладного искусства других культур сегодня, потому что ваша оценка красоты повышается. Может начаться роман с кем-то, кто «отличается»

Рак (21 июня-22 июля)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня у вас могут появиться подарки и услуги от других. Это также хороший день, чтобы договориться о кредите или попросить денег у банка или финансового учреждения. Вы также можете попросить кого-то одолжить, потому что люди щедры к вам сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

И Венера и Луна находятся прямо напротив вашего знака сегодня, что делает отношения с партнерами и близкими друзьями легкими и дружелюбными. Наслаждайтесь общением с другими. Найдите время в свой день, чтобы поделиться разговорами, чтобы увеличить ваши связи с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку отношения с коллегами сегодня гладкие, вы обнаружите, что они окажут вам поддержку, если вам понадобится их помощь. Вы также можете сделать что-то, что сделает ваше рабочее место более привлекательным. Вы также можете повысить свой доход каким-либо образом сегодня. Это отличный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваш правитель Венера выровнен с Луной, что является хорошей новостью для всех, но особенно для вас, потому что это влияние имеет место в той части вашего графика, которая поощряет вечеринки, спорт, веселье, общение, романтику и время общения с детьми. Отличный выбор в вашем меню сегодня!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете наслаждаться ремонтом или настройкой своих изысканий сегодня, особенно в ожидании развлечений дома. Семейные дискуссии будут дружескими. Вы также можете изучить возможности недвижимости, которые могут возникнуть на вашем пути.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, поэтому вы можете заметить красоту вашего повседневного окружения больше, чем обычно. Вы не только оцените свое окружение, но и поймете, сколько любви в вашем повседневном мире. Легко воспринимать как должное то, что мы видим каждый день, не так ли?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ищите способы повысить свой доход сегодня, потому что они существуют. Это потому, что сегодня у вас есть возможность привлекать деньги для вас. Если вы делаете покупки, вам захочется покупать красивые вещи для себя и близких. Не отклоняйте свои идеи зарабатывания денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна и прекрасная Венера выстроены в линию в вашем знаке, что дает вам сбалансированный взгляд на жизнь. Это делает вас чувствительными к другим и готовыми выразить свою привязанность к кому-либо. На самом деле, это отличный день для романтики или любого социального события.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Уединение в прекрасной обстановке порадует вас сегодня, если вы сможете найти это. Если нет, постарайтесь найти моменты тишины и покоя, чтобы вы могли побаловать себя психологически, эмоционально и даже физически. Побалуйте себя хорошей едой и напитками, пока вы размышляете о своем будущем.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Проханов, сыграл Иннокентия (Кешу) Петровича в фильме «Усатый нянь» и Полина Сибагатуллина, актриса сатирического жанра, бывшая участница проекта «Comedy Woman», бывшая участница команд КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и «Сборная СССР» разделяют ваш день рождения сегодня. Вы трудолюбивы, ответственны и приятны. Люди знают, что могут положиться на вас. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.