Ежедневный гороскоп: воскресенье 28 ноября 2021

24 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 19:00 . Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы инициатор, особенно в разговоре с другими. Сегодняшний день не исключение, потому что вы начнете разговор с людьми, которые отличаются от вас. Вам понравится изучать идеи с людьми из разных слоев общества. Вы хотите узнать больше!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, чтобы изучить ваше отношение к богатству других, включая долги, которыми вы делитесь, а также общую собственность и активы, находящиеся в совместном владении. Как для вас складываются эти отношения? Как все выглядит? Соберите факты.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это интересный день, потому что вы не только будете много разговаривать с другими, отчасти это произойдет потому, что вы привлечете к себе разговорчивых людей! Назовите это днем разговоров.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Солнце выстроено в линию с Меркурием, что дает вам ясный ум и сильную сосредоточенность. Это делает этот день идеальным для рутинной работы с документами. Согните руки и уберите все это с дороги, потому что вы добьетесь большого прогресса!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы полны прекрасных творческих идей! Любите заниматься искусством или творческими проектами. Вам особенно будет полезно поговорить с молодыми людьми. Фактически, ваши разговоры с другими могут непреднамеренно научить вас каким-то образом — вы узнаете больше о чем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные дискуссии, особенно с одним из родителей или старшим родственником, состоятся сегодня и они будут оживленными! Идеально. Это отличный день, чтобы сесть с кем-то еще и решить, как заняться ремонтом дома или улучшить ситуацию дома или в семье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Посмотрим правде в глаза, сегодня вы много говорите! Вам есть что сказать и вы собираетесь это сказать. Вы наблюдательный знак и часто видите взаимосвязь между событиями и ситуациями, которые другие упускают из виду. Сегодня вы намерены все рассказать другим!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Запишите свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что вы горите! Солнце и Меркурий выстроились в линию в вашем Доме Заработок, заставляя ваш разум полон мыслей о финансах, доходах, денежных потоках и всем, что связано с вашим имуществом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы не можете выбрать лучший день, чтобы начать что-то новое или инициировать новые проекты, потому что у вас есть для этого энергия и сосредоточенность. Кроме того, у вас есть мотивация связаться с другими по почте или лично и сделать все необходимое, чтобы дела пошли по плану.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для проведения любого исследования, потому что ваш ум сосредоточен и очень ясен. Кроме того, вас интересует закулисная информация или все, что скрыто и труднодоступно. Вот почему вы можете найти ответы на вопросы и решения проблем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день, чтобы сесть с кем-то и поделиться с ним своими идеями относительно ваших планов на будущее, потому что их отзывы помогут вам. То, что вы слышите, может заставить вас немного изменить свои цели. Даже если вы говорите сами с собой в своей голове — подумайте о планах на будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня состоится оживленная дискуссия между вами и начальством, родителями, учителями или VIP-персонами. Им есть что сказать и вам тоже. К счастью, вы выразитесь с такой ясностью и сосредоточенностью — они сядут и послушают. Тем не менее, будьте умны и прислушивайтесь к тому, что они говорят.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Миронов (1966) и хореограф Алла Духова (1966) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы амбициозны, уверены в себе и щедры. По сути, вы предприимчивый, оптимист. Вы харизматичны и популярны среди других. Многие из вас очень любят животных. Это сильный год для вас, потому что это время признания и восхищения. Вы можете получить повышение по службе, похвалы или награды. Люди будут восхищаться вами и уважать вас.