Ежедневный гороскоп. Воскресенье 28 марта 2021

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку сегодняшнее Полнолуние прямо напротив вашего знака, вы можете почувствовать некоторую напряженность в отношениях с теми, кто сегодня вам наиболее близок, особенно с партнерами, супругами и близкими друзьями. Каждый может почувствовать эту повышенную энергию, даже ваша кошка.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Энергия сегодняшнего Полнолуния может повлиять на ваше здоровье. У вас может быть повышенная осведомленность о чем-либо или легкое беспокойство. Эта же энергия может повлиять на ваши отношения с коллегами и конечно же, на отношения с домашним животным. Терпение сегодня ваш лучший друг.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны будут быть терпеливыми со своими детьми сегодня из-за раздуваемой энергии Полнолуния. Точно так же романтические партнеры должны будут проявлять терпение друг к другу, потому что это конкретное Полнолуние может заставить вас быстро обидеться или занять оборонительную позицию. Сохраняйте спокойствие, чтобы сохранить мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете чувствовать себя зажатым между требованиями дома и семьи по сравнению с требованиями вашей карьеры, вашей работы, вашей общественной репутации в вашем сообществе. Другими словами, вы оказались между двумя мирами из-за сегодняшнего Полнолуния. Трудный выбор.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодняшнее Полнолуние оказывает на ваш знак легкое влияние. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем говорить с кем-либо или предпринимать какие-либо действия. (Вы будете рады, что вы это сделали.) Не просто «реагируйте» на кого-то. Найдите минутку, чтобы вдумчиво ответить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Полнолуние сегодня — это противостояние Солнца и Луны, которое проходит прямо через оба ваших Денежных Дома. Вот почему у вас могут быть разногласия с кем-либо по поводу имущества, денежных вопросов, покупок, того, как обращаться с наследством или совместной собственностью — может быть что угодно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное Полнолуние в вашем знаке в течение всего года, поэтому вы почувствуете преувеличенную эмоциональную реакцию на людей и события вокруг вас. В этом нет ничего страшного. Кроме того, энергия Полнолуния исчезает за 48 часов. Успокойтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете почувствовать некоторую раздражительность или «не в игре». Если это так, то это потому, что это конкретное Полнолуние скрывается в вашей карте, что в свою очередь, может вызвать скрытые чувства, неуверенность в себе и модели поведения в детстве. Не поддавайтесь этому. Будьте терпеливы с другими, особенно с коллегами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может наблюдаться повышенный стресс, который испытывают романтические пары, а также родители, имеющие дело со своими детьми и это из-за Полнолуния. Лучший способ справиться с этим — остерегаться ответных рефлексов. Сосчитайте до трех, прежде чем отвечать и относитесь к другим с уважением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя сейчас вы очень сильно сосредоточены на доме и семье, что-то отвлечет ваше внимание — возможно, что-то связанное с вашей репутацией среди сверстников или вашей карьерой. Независимо от этого отвлечения, вы не можете игнорировать требования дома и семьи в это время.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте внимательны сегодня, потому что энергия сегодняшнего Полнолуния может создать для вас опасную ситуацию. Не торопитесь. Не бросайте пистолет. Не реагируйте слишком остро, общаясь с другими. Сохраняйте хладнокровие, особенно общаясь с родственниками, братьями, сестрами и соседями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее Полнолуние пересекает оба ваших Денежных Дома, что указывает на то, что вы можете испытывать напряжение в денежных вопросах, когда имеете дело с другими сегодня. Это может включать банковское дело, движение денежных средств, покупки, а также работу с наследством, совместной собственностью и налогами. Удачи!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Леди Гага (1986), актер Дмитрий Брекоткин (1970) и актер Андрей Рожков (1971) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы бесстрашны, решительны и независимы. Вы первопроходец и провидец с уникальным стилем. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы облегчаете свою ношу, чтобы освободить место для новых начинаний!