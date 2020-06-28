Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 28 июня 2020

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Что бы вы ни делали сегодня, вы будете делать это с усердием и терпением. На самом деле, это отличный день для работы, которая требует внимания к деталям, особенно если вы работаете с металлом или камнем. (Овен умен своими руками.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы намерены много работать для достижения чего-то сегодня. Но вам, возможно, придется быть самоотверженным в своих усилиях, потому что вы можете не получить признание, которого вы заслуживаете. Это случается со всеми нами время от времени – и это расстраивает.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете сплотить свои войска и настроить их марш! У вас много энергии, чтобы работать с друзьями и группами на конкурентной основе или побуждать их к достижению своих целей. Вы готовы заниматься физическими упражнениями снова и снова, чтобы отточить свои навыки.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня ваши амбиции пробуждаются, и вы готовы усердно работать. Вы сделаете свою домашнюю работу и выясните, что нужно сделать в первую очередь. У вас есть энергия для решения сложных задач, которые требуют внимания к деталям. Вы не пропустите ничего!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это невероятный день, чтобы заниматься интеллектуальной работой, учиться или закончить рукопись или книгу, потому что вы сосредоточены и целеустремленны. Вы хотите достичь своих целей. В частности, вы хотите узнать больше и расширить свой опыт в мире.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для рассмотрения бюрократизированных деталей, которых вы обычно можете избегать, потому что ваш ум сосредоточен таким образом, что вы будете выполнять работу, ориентированную на детали, с терпением и усердием. Вы сделаете много! (Особенно с работой, которой вы избегали.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете терпеливы с партнерами и близкими друзьями, даже если вы злитесь. Причина, по которой вы будете терпеливы, заключается в том, что вы видите, что это самый практичный способ справиться с ситуацией. «Никакой драмы! Запомните свою цель». И это принесет вам личное удовлетворение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы многого достигнете на работе сегодня или с любой задачей, которую ставите перед собой. Ваш комфорт будет менее важен. Вместо этого вы сосредоточитесь на выполнении работы. Вы будете эффективно работать с металлом, камнем или делать что-то, что требует усилий и концентрации.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Это идеальный день для занятий музыкальным инструментом или другим видом спорта, чтобы вы могли отточить свою технику и усовершенствовать свой стиль. У вас будет терпение делать что-то снова и снова, пока вы не сделаете это правильно. Это требует определенного типа мышления, и сегодня у вас есть это!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вам нужно заняться большим проектом дома, например, ремонтом, переездом или другой работой – вы добьетесь успеха сегодня. Точно так же, если вам придется умело бороться с раздорами в семье, вы будете отличным арбитром, потому что вы будете терпеливо выслушивать всех.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы узнать что-то новое или написать что-то, потому что у вас есть дисциплина и цель изучать сложный материал. Вы не пропустите детали. Аналогично, если вы учите или объясняете что-то кому-то, вы будете точны

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете усердно работать, чтобы увеличить свои доходы сегодня или подумать о том, как вы можете сделать это в будущем. Или вместо этого вы можете сосредоточиться на том, чтобы заботиться о принадлежащих вам вещах – починить их, почистить или реорганизовать. Продуктивный день!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр-Панкратов-Чёрный разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны, чувствительны и сострадательны. Вы всегда заботитесь о любимом человеке. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты для общения с другими людьми, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.