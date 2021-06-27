Ежедневный гороскоп: воскресенье 27 июня 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 12:00 сегодня до конца дня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Скорее всего, друг или член группы скажет или сделает что-то, что вас удивит или застанет врасплох. Будьте готовы к этому. Ожидайте неожиданность! А пока наслаждайтесь болтовней, но не делайте ничего важного во время Лунного предупреждения (см. выше).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непростой день. Помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Между тем разговоры о деньгах или собственности, возможно, с родителями, начальником или сотрудником полиции, могут прервать ваш день. Вещи непредсказуемы. Держите глаза открытыми.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок могут быть прерваны сегодня. В качестве альтернативы вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. У вас есть желание договориться о финансах или потратить деньги сегодня — если да, помните об ограничениях предупреждения о Луне, приведенного выше. Будьте умным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете обсудить совместное имущество, финансы, долги, вопросы страхования или наследства. В таком случае не принимайте важных решений во время оповещения о Луне (см. выше). Между тем будьте в курсе событий, потому что с вашими вещами или обязанностями может произойти что-то неожиданное. Защитите то, что у вас есть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Партнер, супруга или близкий друг, вероятно, удивят вас сегодня. Или может быть, вы встретите кого-то нового, необычного и совершенно другого? Не давайте обещаний и не предлагайте ничего добровольно во время оповещения о Луне (см. выше). Просто идите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если у вас есть домашнее животное, держите глаза открытыми сегодня, потому что может случиться что-то неожиданное. Фактически, ваша работа, скорее всего, все равно будет прервана. Однако сегодня вам могут помочь начальник, родитель или кто-то из авторитетов. Будьте открыты для этого и приветствуйте любую помощь, которую вы можете получить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Социальные планы могут измениться сегодня — в любом случае. Другими словами, мероприятие или планы могут быть отменены или вы можете получить неожиданное приглашение что-то сделать? Между тем, родители должны быть начеку, потому что это день для их детей, подверженный несчастным случаям. Романтика может поразить некоторых.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейное обсуждение сегодня может быть неожиданным. Это может быть поддержка в виде чьей-то помощи или финансовой помощи. Тем не менее, возникнут разногласия или произойдет что-то неожиданное. Может сломаться мелкая бытовая техника — что-то в этом роде?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, потому что этот день для вашего знака предрасположен к несчастным случаям. Тем не менее, вам понравится болтать с соседями, друзьями и родственниками. Вы полны умных ярких идей. Держите глаза открытыми, чтобы избежать словесных или физических ошибок. Будьте гибкими, чтобы плыть по течению.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Оставайтесь на связи со своим имуществом и деньгами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Например, вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Будьте умны и защитите то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. Будьте внимательны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с вашим управителем Ураном. Это может сделать вас нетерпеливыми и склонными к поспешным выводам. Это также заставит вас бунтовать, поэтому вы можете сделать прямо противоположное тому, что кто-то предлагает. (Не зацикливайтесь на попытках доказать свою независимость.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку вы можете чувствовать себя немного неуверенно или тревожно из-за чего-то, вы будете приветствовать обсуждение с кем-то из членов семьи. Это могло помочь. Между тем ритм вашего дня будет чем-то прерван — почти наверняка. Приготовьтесь.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алсу (1983), композитор Виктор Дробыш (1966) и музыкант, продюсер, автор песен и лидер группы «А-Студио» Байгали Серкебаев (1958) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас легкое, нежное обаяние. Вы креативны, игривы и любите общаться с другими. Вы кажетесь тихим и скромным, но вы интуитивны и наблюдательны. Для вас важны справедливость и честность. В этом году вы сосредоточены на совместной работе и сотрудничестве с другими людьми, потому что это ваш самый легкий путь к счастью. Изучите все, что является взаимовыгодным между вами и другими.