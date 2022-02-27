Ежедневный гороскоп: воскресенье 27 февраля 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:30 до 14:00 по восточному стандартному времени. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение еще одной недели ваша правящая планета Марс будет находиться на вершине вашего графика, пробуждая ваши амбиции к достижению. Максимально используйте эту твердую решимость и энергию. В идеале вы хотите быть своим собственным боссом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Теперь легко отождествить себя со своими убеждениями. Будьте осторожны, пытаясь заставить других согласиться с вами. Для вас нормально иметь свои убеждения и идеи, так же как и для других нормально иметь свои убеждения и идеи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте деликатны с другими в спорах о совместном имуществе, налогах, долгах или наследстве. Или, может быть, вы не согласны с кем-то по поводу того, как потратить ограниченную сумму денег? Это испытание для вас, чтобы изменить то, как вы утверждаете себя в мире. Мы все проходим этот тест.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте важных решений во время оповещения о Луне сегодня. После этого ваше внимание переключится на вопросы, связанные с общей собственностью или наследством. Вы также можете столкнуться с ситуацией, когда ваши ценности отличаются от ценностей кого-то другого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня после оповещения о Луне (см. выше) Луна будет двигаться против вашего знака, а это означает, что вам придется идти более чем на полпути, имея дело с другими. Это не важно. Это просто означает, что вы должны быть готовы сотрудничать и приспосабливаться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В последнее время вы были полны решимости заниматься своими делами. Ваше собственное самоудовлетворение стоит на первом месте, потому что вы чувствуете, что имеете право выражать то, что и кто вы есть. Но примерно через неделю это внимание будет больше направлено на работу и достижения. Приготовьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы сегодня заняты на всех фронтах. Вы хотите быть эффективным и выполнять все, что вы намеревались сделать. Возможно, вы каким-то образом ремонтируете или улучшаете свой дом. Вы также хотите играть, развлекаться и общаться. Это потребует от вас некоторого причудливого жонглирования, которое вы можете сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы были убедительны в последний месяц, потому что огненный Марс находится в вашем Доме Связи. (Вы говорите то, что думаете и имеете в виду то, что говорите!) Примерно через неделю эта мощная энергия утихнет, поскольку ваше внимание переключится на повышенную активность дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы по-прежнему уделяете большое внимание дому и семье, тем не менее, вы тратите деньги. Совершая покупки сегодня, помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.) Подождите, пока не закончится оповещение о Луне, чтобы совершать крупные покупки. Вы будете рады, что сделали.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хорошее время для покупки предметов гардероба для себя, однако, если вы думаете об этом, обратите внимание на сегодняшние ограничения оповещения о Луне (см. выше). Подождите, пока все закончится, чтобы купить что-то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Вы знаете, что внешность решает все.

Водолей (20 января — 18 февраля)

После того, как оповещение о Луне закончится сегодня, Луна переместится в ваш знак, что сделает две вещи: усилит вашу эмоциональную реакцию на все и всех. Тем не менее, это также немного улучшит вашу удачу по сравнению со всеми другими знаками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Максимально используйте тот факт, что Солнце в вашем знаке приближается к линии Юпитера в вашем знаке, что является для вас прекрасным благословением! Это повысит вашу уверенность, ваш оптимизм и вашу удачу. Считайте свои счастливые звезды!

Если ваш день рождения сегодня

У актрисы Татьяны Догилевой (1957) и телеведущей Эвелины Хромченко (1971) сегодня день рождения. Вы интуитивный мечтатель. Многие из вас застенчивы. Тем не менее, вы увлечены тем, что вы принимаете или решаете сделать. Вы сострадательны и глубоко заботитесь о своих близких. Хорошие новости! Это замечательный год для вас, потому что вы получите признание за свои усилия. Вы можете выиграть награды, стипендии или получить повышение по службе.