Ежедневный гороскоп. Воскресенье 27 декабря 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

И снова родитель или начальник могут вас сегодня удивить. Или вы можете услышать неожиданные новости, которые повлияют на ваше будущее направление, вашу карьеру или даже вашу репутацию? Если вы нетерпеливы или непослушны, имея дело с авторитетными лицами, держите это при себе, под контролем

Телец (20 апреля — 20 мая)

Некоторым из вас, возможно, придется сегодня отправиться в путешествие или заняться чем-то, чего вы меньше всего ожидали. Вы можете услышать новости от кого-то из другой страны или другой культуры? Вам понравится узнавать что-то новое и захватывающее, что вас удивит, возможно, связанное с высшим образованием, медициной для закона.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будет разумно дважды проверить банковские реквизиты и тому подобное, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы или благосостояние вашего партнера. Будьте в курсе деталей ваших договоренностей с кем-нибудь еще, чтобы не остаться в стороне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Кто-то из ваших близких сегодня может бросить вам мяч. Они могут сделать необычный запрос или предложить что-то неожиданное? Может, им нужно больше свободы в отношениях? Что бы ни случилось, подумайте о том, что они говорят, прежде чем реагировать. Найдите время, чтобы вдумчиво ответить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете увидеть способы улучшить свое здоровье сегодня или улучшить свою работу, потому что вы настроены новаторски. (Что-то неожиданное может повлиять на эти области.) То же самое и с сюрпризами, связанными с домашним животным. У вас также могут быть планы, связанные с публикациями, путешествиями и СМИ.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сюрпризы и неожиданные ситуации, связанные с детьми, общественными мероприятиями и спортом, сделают сегодняшний день зажигательным! Вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь? Неожиданный флирт тоже может вскружить вам голову. Тем не менее, родители должны быть начеку, потому что это может быть опасным для ваших детей днем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня произойдет что-то, связанное с вашей семьей или вашим домом, чего вы не ожидали. Происходят разные события или ждут сюрпризы. Может, это необычные семейные новости? Что-то неожиданное могло быть связано с родителями. Оставайтесь осторожным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это быстро меняющийся день, полный перипетий. Вы можете встретить новые лица и увидеть новые места. Вы наверняка полны ярких, умных идей! Также вероятны короткие поездки. Будьте гибкими, чтобы с легкостью и стилем встретить неожиданное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Импульсивные покупки сегодня обычное дело, потому что кажется, что деньги выпадают из кошелька. (Вероятно, вы вчера восполняли ограничения по предупреждению о Луне.) Однако вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Держите глаза открытыми!

Козерог (22 декабря — 19 января)

По разным причинам многие из вас могут сделать новые открытия о себе сегодня или возможно, об окружающем мире. В разговоре с другими вы можете быть необычайно откровенны в отношении того, кто вы есть и готовы поделиться подробностями своего прошлого. Для вас это энергичный день!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что-то происходящее за кулисами сегодня вызывает у вас возбуждение и беспокойство. (Это почти как если бы в воздухе было больше электричества или что-то в этом роде.) Секреты могут раскрыться. Вы можете делать новые открытия, свежие и необычные.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку вы сегодня полны энергии, вас будут привлекать интересные, необычные люди. Вы хотите возбуждения и приключений и любой, кто сможет вас развлечь, будет заинтригован. Точно так же вас может заинтересовать группа, клуб или ассоциация, которую стоит изучить.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, режиссер, певец, руководитель цыганского театра «Романс» Николай Сличенко (1934), актер театра и кино Эммануил Виторган (1939) и адвокат Михаил Барщевский (1955) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. У вас большое сердце и семья важна для вас. Вы трудолюбивы и лояльны. Это время обучения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.