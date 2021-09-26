Ежедневный гороскоп: воскресенье 26 сентября 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы энергичны, смелы и инициативны, разговаривая с другими. Вполне вероятно, что вы начнете разговор и сразу же приступите к делу (как обычно). Это отличный день, если вам нужно кого-то в чем-то убедить или убедить. (Это включает продажи, маркетинг, обучение и актерское мастерство.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы приложите усилия, чтобы заработать деньги сегодня, если это вообще возможно. И вы приложите такие же усилия, чтобы потратить их! Что-то, что связано с вашим денежным потоком и вашим имуществом, сегодня находится в постоянном движении. Деньги на входе — деньги на выходе!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с огненным Марсом, что делает вас эмоционально энергичными и жаждущими что-то начать. Вы хотите начать проекты или по крайней мере, начать с кем-то беседовать. Вам понравятся физические упражнения, потому что они выпустят скопившийся пар.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы взволнованы тем, что сегодня происходит за кулисами. Возможно, вы решите работать в одиночестве наедине, потому что у вас есть свои секретные планы на что-то. На самом деле, некоторые из вас вовлечены в горячую и тяжелую любовную связь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете быть лидером группы людей, потому что вы быстро поймете, что нужно и у вас есть нужная энергия, чтобы объединить усилия других. (Конечно, как Лев, вы в любом случае являетесь естественным лидером.) Вы молодцы!

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас много энергии, чтобы работать и зарабатывать деньги сегодня, что многие из вас будут делать. Точно так же многие из вас тоже потратят деньги сегодня. Вы можете убедить начальника или родителей в том, как увеличить заработок или сэкономить деньги, потратив деньги.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вас сегодня волнует что-то в средствах массовой информации или что-то, связанное с публикацией, юридическими вопросами или медициной. Поскольку вы хотите учиться и расширять свой кругозор, это отличный день, чтобы изучить что-то новое или закончить важную работу. У вас есть то, что нужно!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день, чтобы привести в порядок некоторые подробности о совместной собственности, наследстве, налогах и долгах. Если вы разговариваете с другими, они вас выслушают. Фактически, очень скоро вы возьмете верх и проведете собрание. Это может быть хорошо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы легко вдохновите других сделать то, что вы делаете сегодня, потому что у вас высокий уровень энергии и вы с энтузиазмом относитесь к вещам. В частности, вы заметите это в своих отношениях с партнерами и близкими друзьями. Они будут готовы присоединиться к вам или присоединиться к вашей команде.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это продуктивный день для вас — без вопросов. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете делать это мужественно и уверенно, что произведет впечатление на коллег и всех, с кем вы связаны. Вы можете использовать свою энергию, чтобы принести пользу кому-то сегодня. Хорошо! Что посеешь, то и пожнешь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день для физической активности, потому что ваша энергия высока и вы будете возбуждены занятиями спортом, даже физическим трудом или упражнениями. Вы можете вести или учить других (особенно детей) в веселом занятии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы много сделаете дома, потому что у вас на это хватит энергии. Вы мотивированы и кроме того, из-за вашего энтузиазма, скорее всего, вам помогут другие, а это значит, что вы многого добьетесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Олег Басилашвили (1934) и теннисистка Серена Уильямс (1981) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы интересны, остроумны и харизматичны. Вы также решительны и обладаете большой самодисциплиной. Вам нравится быть полезным. Ваша тема в этом году — простота. Работайте над созданием более сильных внутренних структур в своей жизни, а также, возможно, физических структур. Это также идеальный год, чтобы позаботиться о своем здоровье, особенно с помощью диеты и физических упражнений.