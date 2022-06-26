Ежедневный гороскоп: воскресенье 26 июня 2022

Оповещение о Луне

26, 27 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь общением с соседями, родственниками, братьями и сестрами и ежедневными контактами, потому что это оптимистичный и дружелюбный день! Это идеальный день для короткой поездки. Это отличный день для общения с другими людьми. Писатели, актеры и продавцы также будут процветать. (Прекрасный день для написания романтической фантастики.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Во многих отношениях это сильный финансовый день для вас. Ищите способы увеличить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. Вероятны также командировки по работе. Тем не менее, вы также можете потратить деньги на прекрасные захватывающие вещи!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это, безусловно, хороший день, потому что Луна находится в вашем знаке на одной линии с прекрасной Венерой и танцует с удачливым Юпитером. (Нет ничего лучше, чем это.) В частности, это прекрасный день для романтики! Планируйте встречи с близкими. Наслаждайтесь!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это поистине чудесный день! О да, у вас тепло в животе. Как ни странно, вам понравится проводить время в одиночестве, особенно покачиваясь в гамаке или вы будете наслаждаться компанией других. Это ваш выбор. Работа, выполненная в одиночку или за кулисами, повысит вашу репутацию и доброе имя.

Лев (23 июля — 22 августа)

Наслаждайтесь теплой дружбой и общением с другими сегодня, потому что люди будут рады вас видеть. Это отличный день для свиданий. Это также прекрасный день, чтобы насладиться компанией творческих, артистичных людей. Планируйте с кем-нибудь будущие путешествия или захватывающие идеи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы производите потрясающее впечатление на окружающих, и это одна из причин, по которой этот день отлично подходит для романтических встреч. Вы произведете впечатление на кого-то! Кому-то может понадобиться ваш совет о том, как сделать что-то лучше. (Что-то может увеличить общее богатство сегодня.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это великолепный день для путешествий или чего-то необычного, потому что вы хотите приключений и острых ощущений от расширения своей вселенной. Если вы не можете путешествовать, поговорите с людьми из других культур. На самом деле, вы можете влюбиться в кого-то или влюбиться в кого-то «другого».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день денег для вас. Это отличное время, чтобы обсудить, как разделить что-то, возможно, наследство или что-то, связанное с совместным имуществом. Это также страстный, нежный день для романтики.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь общением с другими сегодня, потому что это романтический, дружелюбный день! Вам не только понравится компания партнеров и близких друзей, вам также понравится встречаться с представителями широкой публики. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, спортивными мероприятиями и весельем!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вам нужно работать сегодня, это позитивный день на работе. Коллеги поддержат. Поездки, связанные с работой, порадуют вас. Даже если вам придется работать от имени кого-то другого или оказывать услуги, вы найдете это полезным и удовлетворительным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Примите все приглашения на вечеринку, потому что это веселый день! Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми, общественными мероприятиями, миром развлечений, искусством и веселыми развлечениями. Продолжительного обеда. Пойти на пикник. Наслаждайтесь компанией своих детей. Столько вариантов, чтобы порадовать вас сегодня! Сделай что-нибудь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дом и семья станут для вас сегодня источником наслаждения и счастья. Вы можете быть более связаны с родственницей женского пола или родителем. Это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Пригласите компанию, чтобы вкусно поесть и выпить! Кроме того, это благоприятный день для переговоров о недвижимости.

Если ваш день рождения сегодня

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина (1941) и певец Вячеслав Петкун (1969) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы творческий, умный, интересный собеседник. Вам нравится общество других людей и вам нравится быть в курсе последних событий. Ты трудолюбивый; а еще, романтично. В этом году темпы медленнее. Ваше внимание в основном сосредоточено на отношениях и партнерстве. Ищите отношения, которые приносят вам пользу. Найдите время для себя.