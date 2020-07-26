Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 26 июля 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений после 18:00 сегодня. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны быть спокойными и примирительными, когда имеете дело с другими. Будьте готовы идти больше на уступки, чтобы поддерживать гармонию в ваших самых близких отношениях.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете счастливы сделать многое сегодня на работе или для любой задачи, которую вы ставите перед собой. Вы также можете сделать что-то, чтобы улучшить свое здоровье. Между тем, ваше внимание к дому, семье и родителям в частности, является первичным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это быстро меняющееся время и сегодня, в частности это игривый, веселый день! Наслаждайтесь общественными прогулками, если можете. Мероприятия с детьми, спортивные состязания, искусство и веселые разговоры будут лучшим выбором для вас. С Венерой в вашем знаке — все любят вас! Поцелуй, поцелуй; обнять, обнять.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня вы сможете насладиться отдыхом дома. Поскольку в последнее время вы были так заинтересованы в достижении ваших целей (кстати, этот сильный импульс будет продолжаться до конца года), вам нужно отдышаться. Возможно, вам нужно поговорить с членом семьи?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш выбор будет основан на догадках и интуитивных чувствах по поводу проблем, а не на аналитических выводах. Конечно, с Солнцем в вашем знаке, вещи будут иметь тенденцию идти своим путем! Вы продолжаете привлекать к себе благоприятные ситуации и людей, потому что это все о вас в течение следующих четырех недель!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы рады вести себя сдержанно. Однако сегодня вы сосредоточены на деньгах и финансовых вопросах. Это может быть из-за спора относительно наследства, налогов, вопросов страхования или общего имущества. К счастью, авторитетные фигуры оказали вам поддержку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке, поэтому вы наверняка будете чувствовать себя эмоционально по всей карте. Не беспокойтесь об этом. Это нормально, когда Луна в вашем знаке. (Это происходит с каждым из нас около двух дней каждый месяц.) Просто улыбнитесь и перенесите это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы заметны, особенно в глазах начальников, родителей, учителей и полиции. Тем не менее, по какой-то причине, вы хотите уединения сегодня. Вы не слишком взволнованы с этой высокой видимостью. Мол, что с этим?

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Разговор с девушкой может быть важен сегодня. На самом деле, эта дискуссия может повлиять на ваши будущие цели? Вы ориентированы на будущее прямо сейчас, особенно в отношении планов поездок или чего-то общего с получением большего образования и обучения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Личные данные о вашей личной жизни по какой-то причине кажутся публичными. Люди знают о вас что-то или говорят о вас. Поскольку вы хотите спроектировать респектабельную репутацию, желательно с престижем — это вас коснется. В конце концов, внешность — это все.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте что-нибудь другое сегодня. Встряхните свой распорядок дня. Вам нужны приключения и возможность открыть для себя что-то новое в своем мире! Если вы можете путешествовать или совершить короткую поездку, сделайте это. Поговорите с людьми из разных слоев общества и других культур.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Выделите сегодня немного времени, чтобы разобраться с налогами, долгами, деньгами или чем-то, что связано с наследованием и долевым имуществом, потому что вы будете чувствовать себя лучше, когда будете заботиться об этом. Не позволяйте этому накапливаться. Это не уходит само по себе. К счастью, у вас есть энергия, чтобы работать и делать вещи.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Зара сегодня разделяет ваш день рождения. Вы можете работать в одиночку или работать с другими, потому что вам нравятся ваши сверстники. Волнующие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!