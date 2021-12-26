Ежедневный гороскоп: воскресенье 26 декабря 2021

22 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 3:30 до 11:45 сегодня. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чутко относитесь к желаниям и потребностям людей, облеченных властью — родителей, начальников, учителей и полиции. Это потому, что ваши антенны точно настроены. Вот почему вы также почувствуете, если кто-то чем-то недоволен или доволен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш идеализм пробуждается сегодня вместе с вашей оценкой красоты. Однако вы легко можете поддаться риторике того, кто проповедует из телевизора. Поэтому верьте своей интуиции. Если вы думаете, что что-то не так — это так!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете щедрость по отношению к другим. Вы можете беспокоиться о чьем-то благополучии, особенно если им повезло меньше, чем вам. В таком случае вы будете использовать свое или чужое богатство, чтобы помочь нуждающемуся. Вы можете попытаться собрать средства на нужды дела.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы необычайно чувствительны, когда сегодня разговариваете с другими людьми, что даст вам более четкое представление о том, что происходит у них в голове. Вот почему сегодня вы доверяете своим чувствам и интуиции больше, чем логике или аналитическим способностям.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для работы, требующей внимания к деталям. Вместо этого вы более склонны воображать вещи, потому что у вас превосходные способности к визуализации. Ищите способы помочь другим, особенно коллегам по работе, потому что вы можете им помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы оцените искусство, поэтому это продуктивный день для творческих проектов и художников. Вы также откроете для себя радость детей и возможность увидеть мир их глазами. Романтика будет пьянящей! Вам понравятся фантастические романы и увлекательные развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна перейдет в ваш знак, что улучшит вашу удачу. Это также усилит ваши чувства. Вы обнаружите, что семейные дискуссии будут сбивать с толку и в то же время увлекать. Вы захотите сделать что-нибудь для члена семьи, которому нужна помощь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы проведете время в мечтах и ​​заблудитесь в мире фантазий. С другой стороны, ваша способность визуализировать или вообразить что-то превосходна. Вы можете использовать это в своей работе. Это плохой день, чтобы сосредоточиться на чем-то, что требует внимания к деталям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Делая покупки сегодня, будьте осторожны, чтобы не быть экстравагантными, потому что у вас возникнет соблазн купить роскошные, причудливые вещи. Обязательно сохраните квитанции и коробку, потому что через день или два вы можете передумать. Делайте все, что в ваших силах, чтобы защитить свое желание выйти за пределы возможностей с покупками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с мечтательным Нептуном, что делает вас более чувствительным и внимательным к более тонким аспектам окружающего вас мира. Вы хотите сделать что-нибудь, чтобы сделать свой мир красивее. Вы хорошо разбираетесь в людях сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваши экстрасенсорные способности отточены. Тем не менее, это не лучший день для выполнения какой-либо задачи, требующей ясности и внимания к точным деталям. Не принимайте близко к сердцу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете восхищаться другом. Вы также можете помочь нуждающемуся. Некоторые из вас направят свои усилия в благотворительную организацию для этого. Это потому, что вы хотите сделать все возможное, чтобы помочь тем, кому повезло меньше.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Михаил Боярский (1949) и актриса Евгения Добровольская (1964) делятся с вами днем ​​рождения. Как только вы посвятили себя делу, вы становитесь упорными, решительными и настойчивыми. Лично вы теплы и нежны по отношению к другим. Люди часто обращаются за советом, потому что вы не только внимательны, но и практичны. В этом году вы узнали кое-что важное. Вы также могли поделиться своими знаниями с другими. В следующем году вас ждут акции, награды, престиж и признание!