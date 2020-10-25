Ежедневный гороскоп. Воскресенье 25 октября 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок и не принимайте важные решения весь день сегодня до 18:00. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает ограничение расходов на еду и откладывание важных решений. Тем не менее, большинство периодов оповещения о Луне — это время творчества, потому что вы можете мыслить нестандартно. Вы можете заниматься своими хобби. Или вы можете увидеть практические решения для совместной собственности?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня сильные и целенаправленные. Кто-то хочет вам что-то сказать, особенно бывший партнер или старый друг. Тем не менее, большая часть этого дня — это предупреждение о Луне, что означает просто ступать по воде. Не соглашайтесь ни на что важное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди замечают вас сегодня, хотите вы этого или нет. Вы можете много говорить о своем здоровье, работе или домашнем животном. Будьте умны и помните, что большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, что означает, что не ходите по магазинам (кроме еды) и ни в чего не делайте добровольно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Прекрасный творческий день! Наслаждайтесь игрой с детьми. Наслаждайтесь общением с другими. В частности, хорошо подойдет все, что связано с искусством или любой творческой деятельностью, которой вы, возможно, захотите заняться. Примечание: сегодня Лунное оповещение, поэтому не покупайте ничего кроме еды.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, чтобы расслабиться дома. Избегайте важных решений. Избегайте покупок лично или в Интернете, за исключением еды. (См. «Предупреждение о Луне» выше.) Вы можете обсудить ремонт дома или то, как сделать так, чтобы дома все шло гладко. Это облегчает жизнь всем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Хотя ближайшие дни хороши для покупки предметов гардероба — не сегодня! (См. Предупреждение о Луне выше.) Это плохой день для покупок чего-либо, кроме еды. Задержки транспорта и перепутанная связь — классика. Выделите дополнительное время, чтобы справиться с неожиданным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не ожидайте многого сегодня, потому что сегодня не только предупреждение о Луне, но и ретроградный Меркурий. Двойной удар! Избегайте финансовых решений, а также покупок. (Кроме еды.) Вы знаете это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обратите внимание на ограничения оповещения о Луне сегодня. Тем не менее, это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими. Наслаждайтесь компанией друзей, особенно артистичных, творческих людей. Вам также понравится участвовать в группах. Не занимайтесь волонтерством!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день, чтобы оставаться в тени. Держите голову ясной и порох сухим. Помните об ограничениях предупреждения о Луне (см. Выше). Никому ничего не обещайте и ни в чем не участвуйте волонтером. Наслаждайтесь общением с начальством, родителями и учителями, но сохраняйте легкость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы можете путешествовать сегодня, это доставит вам удовольствие, потому что вы хотите заняться чем-то другим. Прежде чем совершать какие-либо действия или тратить деньги, имейте в виду, что большую часть сегодняшнего дня есть предупреждение о Луне. Вместо этого наслаждайтесь своей популярностью среди других. Желаю хорошо провести время!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны сегодня с покупками или финансовыми вопросами, потому что Луна тянет вас к идеям денег. Тем не менее, большая часть этого дня — есть предупреждение о Луне, что означает, что не ходите по магазинам! (За исключением еды.) Прекрасный день, чтобы пообщаться с друзьями!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке и большую часть дня это предупреждение о Луне. Ваши эмоции будут усилены сегодня. Не принимайте это близко к сердцу. Наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями с другими людьми, особенно с партнерами и близкими друзьями. Добрый день!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сергей Беликов (1954), фигурист Антон Сихарулидзе (1976) и юморист Михаил Галустян (1979) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы любите искусство и наслаждаетесь людьми. Тем не менее вы скрытны. Настала ваша очередь провести веселый год впереди! Вы станете популярнее и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и будете ценить повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте с умом.