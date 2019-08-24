Ежедневный гороскоп, воскресенье 25 августа 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы будете очень популярны на работе, прежде всего потому, что вам нравится компания других. Когда другие люди чувствуют, что вы наслаждаетесь их компанией – тогда они любят вас! Почему? Людям нравится, когда их ценят, и сегодня вы ценишь людей. Это так просто.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это страстный, романтический день – без вопросов. Любители будут очарованы друг другом. Тем не менее, вы также сможете оценить искусство, театр, музыкальные представления, потрясающие спортивные мероприятия и душевные мероприятия с детьми. Да, это прекрасный день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Семейные отношения будут теплыми и взаимно ценными сегодня. Это замечательный день, чтобы отремонтировать или представить прекрасные улучшения, где вы живете. Семейные встречи будут живыми, но также любящими, счастливыми и дружелюбными. Зажгите мангал! Пригласите гостей!

Рак (21 июня-22 июля)

Это сказочный день, потому что по какой-то причине вы по-настоящему оцените красоту своего окружения. Вы видите вещи, которые вы никогда раньше не замечали. Кроме того, вы узнаете, сколько любви существует в вашем повседневном мире. Звучит банально – но это правда. Повезло вам!

Лев (23 июля — 22 августа)

Делая покупки сегодня, вы найдете красивые вещи, перед которыми вы не можете устоять. Вот почему деньги будут течь! По общему признанию, вы могли бы также увидеть способы увеличить ваши доходы радикальным образом. В любом случае, вы будете счастливы, потому что вы будете довольны своим богатством.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Каждый захочет быть в вашей компании сегодня, потому что вы полны очарования и теплой энергии. Это потому, что Венера и Марс выстроены в линию в вашем знаке. Это не только делает вас привлекательным для всех, но также делает вас очень сексуальными в чьих-то глазах! (Может быть, больше, чем один.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тайные любовные отношения просачиваются для многих из вас. Между тем, все вы будете сегодня наслаждаться уединением в прекрасной обстановке. Жизнь приятна и вы счастливы быть собой! Это старая истина, что простая оценка — одна из самых сильных ежедневных медитаций.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы по-настоящему цените своих друзей, возможно, одного друга, возможно, нескольких? Вот почему вы с радостью делитесь хорошими сообщениями с другими. В свою очередь, они восхищаются вами. На самом деле, они восхищаются вами так сильно, что друг может стать любовником. (Боже мой.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы производите невероятное впечатление на боссов, учителей, родителей и VIP-персон, поэтому некоторые из вас могут даже заигрывать с кем-то, кто находится во власти. Вы харизматичный, обаятельный и неотразимый!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете обожать возможность путешествовать сегодня, потому что вы действительно хотите куда-нибудь уехать. Вы готовы к приключениям и хотите сменить обстановку. Роман с кем-то, кто «отличается», может начаться сейчас, потому что вы очень открыты.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня у вас могут появиться подарки и услуги от других. Аналогичным образом, финансовые учреждения легко предоставят вам кредит или ипотеку. (Время это все.) Тем временем, в будуаре, секс горячий! Да, это тот самый день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня теплые и полезные, потому что и Венера, и Марс выстроены в линию прямо напротив вас. Это означает, что вас привлекает кто-то, а они привлекают вас. Это может быть платоническим – это может быть сенсационным.

Если ваш день рождения сегодня

Знаменитая супермодель Клаудия Шиффер сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы харизматичны, тактичны и вдумчивы, общаясь с другими. Вы наблюдательны и имеете ум следователя. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.