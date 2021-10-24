Ежедневный гороскоп: воскресенье 24 октября 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы заметили, что на этой неделе быстро шли переговоры и делились идеями с друзьями и партнерами? Сегодня пыль начинает оседать и это идеальное время, чтобы расслабиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Проблемы, связанные с вашей работой и возможно, вашим здоровьем, на этой неделе продвигались все более быстрыми темпами. В среду Полнолуние было настоящим прорывом. Сегодня пришло время расслабиться и осмотреться. Могут быть проблемы с деньгами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваша социальная жизнь и ваше желание общаться с другими на этой неделе увеличились. Точно так же ваши отношения с детьми, вероятно, были более активными. Сегодня хороший день, чтобы перевести дух и взглянуть на вещи в перспективе. Найдите время, чтобы расслабиться. Вы заслуживаете это.

Рак (21 июня — 22 июля)

На этой неделе проблемы дома и семьи, которые на какое-то время стояли в тупике, наконец-то получили зеленый свет. Дело пошло очень стремительно! Сегодня вы можете позиционировать вещи с большей ясностью, что принесет лучшие результаты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя эта неделя началась с бешеного энтузиазма, к середине недели вы прошли проверку дождя из-за Полнолуния. Сегодня хорошее время для размышлений и изучения того, что вам нужно знать, чтобы достичь необходимого вам баланса.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас высокий уровень визуализации. Cегодня вы чувствуете себя уверенно, что финансовые дела продвигаются более гладко, несмотря на скачок скорости в середине недели с Полнолунием. Сегодня хороший день, чтобы перевести дух и оценить свои активы. Знание — сила.

Весы (23 сентября — 22 октября)

До этой недели все откладывалось, потому что Меркурий в вашем знаке был ретроградным. Затем, в начале недели, все потекло вперёд, хотя и немного бессистемно. Сегодня вы чувствуете землю под ногами и чувствуете себя хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Теперь вы наделены властью, потому что Солнце находится в вашем знаке. Поскольку это происходит только один раз в год в течение четырех недель, извлеките из этого максимум пользы! Просите вселенную об одолжении. Когда Солнце находится в вашем знаке, двери будут открываться для вас легче. Время решает все.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе ваша способность мобилизовать энергию групп и организаций улучшилась. К счастью, теперь Венера в вашем знаке делает вас обаятельным и дипломатичным. Сегодня пора расслабиться, перегруппироваться и переосмыслить некоторые цели. Сделайте передышку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Было приятно получить добро в начале недели от сильных мира сего, чтобы сделать то, что вы хотели сделать. Конечно важен и темп. Слишком быстро — это слишком быстро, а слишком медленно — мрачно. К счастью, все встает на свои места.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В начале недели активизировались путешествия и деловые отношения с зарубежными странами. Звучит многообещающе! Полнолуние в среду закалило вас и теперь вы знаете, как более умело добиваться своих целей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Задержки с наследством, долевым имуществом, вопросами страхования и совместной ответственности были определены в начале недели. Решения и результаты казались возможными. Вполне вероятно, что вам пришлось переосмыслить ситуацию в середине недели, чтобы теперь у вас была правильная точка зрения.

Если ваш день рождения сегодня

Артист эстрады Аркадий Райкин (1911-1987) и переводчик Лев Гинзбург (1921-1980) родилисьв этот день. Вы восприимчивы к другим. Лично вы притягательны и харизматичны. Вы также перфекционист. Это замечательный год, чтобы наслаждаться жизнью и общаться с другими. Вы можете даже оказаться на виду у публики больше, чем обычно. Поскольку ваше творчество и интерес к жизни находятся на пике, не стесняйтесь исследовать свои творческие таланты в поисках удовлетворения.