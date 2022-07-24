Ежедневный гороскоп: воскресенье 24 июля 2022

Оповещение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы расслабиться дома. Это также отличный день, чтобы развлечься дома, а это значит, что вы можете пригласить семью или друзей, чтобы вкусно поесть и попить. Многие из вас будут заинтересованы в косметическом ремонте или настройке своей обстановки, чтобы выглядеть лучше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это определенно хороший день, потому что вы находитесь в позитивном настроении. Вы не только получите удовольствие от общения с братьями и сестрами, родственниками и соседями, вы также будете больше ценить свое повседневное окружение. Другими словами, чувствуете себя хорошо! Вы счастливы, что живы!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Серьезно обдумайте свои идеи по зарабатыванию денег, потому что они могут оказаться полезными. Отправляясь за покупками, вам захочется купить красивые вещи для себя и близких. Однако будьте осторожны, чтобы не переборщить и не быть слишком экстравагантным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым и позитивным, поэтому вам понравится компания других. Важно, чтобы вы занимались тем, что вам действительно нравится. (Вы определенно поставите удовольствие выше работы.) Подумайте о покупке предметов гардероба, но остерегайтесь расточительности. (Сохраняйте чеки.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это хороший день, поэтому вы тихо живете в своем мире. С Солнцем и Меркурием в вашем знаке вы будете рады поговорить с другими и поделиться своими идеями. Тем не менее, некоторые из вас предпочтут укрыться в коконе и насладиться отдыхом в одиночестве.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с друзьями и членами групп сегодня теплые и дружеские. На самом деле, это отличный день для взаимодействия с классами, клубами и организациями, особенно в отношении творческих проектов или общения с творческими людьми. Планы путешествий по-прежнему привлекательны!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас будут прекрасные отношения с власть имущими — родителями, начальством, высокопоставленными лицами, учителями и полицией, потому что они будут благосклонно относиться к вам, а значит, вы сможете попросить у них одобрения или разрешения. (Время решает все.) Между тем, кому-то может понадобиться ваш совет, как сделать что-то лучше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть сильное желание путешествовать ради удовольствия и «уйти от всего этого». На самом деле, если вы можете это сделать — во что бы то ни стало действуйте на это желание. Романтика с кем-то другим или из другой культуры может процветать. Наслаждайтесь чем-то, что отличается от вашей обычной рутины.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для денег и финансов! На самом деле, подарки и лакомства могут прийти к вам. (Держите свои карманы открытыми.) Это особенно хорошее время для урегулирования споров о наследстве и совместном имуществе, потому что к вам будут положительно настроены.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня отличные. Поскольку вы так вежливы и дипломатичны, это хороший день, чтобы починить сломанные заборы или наладить разногласия с другими. Одна из причин этого заключается в том, что вам легко выражать свою привязанность и делать свои чувства понятными другим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете счастливы, работая над любой задачей, которую выберете сегодня, потому что вы чувствуете вознаграждение за то, что вы делаете. Возможно, вам понравится помогать кому-то другому. Одним из искушений является то, что вы переборщите с жирной или сладкой пищей. Возможен служебный роман.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваше общение с детьми сегодня будет оптимистичным и беззаботным. Между тем, все виды общественной деятельности приветствуются, потому что вам нравится выражать свою творческую энергию. Это отличный день для отпуска или любой общественной прогулки, потому что ваша главная цель — хорошо провести время и повеселиться!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Дженнифер Лопес (1969) и актриса Ирина Мирошниченко (1942) отмечают свой день рождения сегодня. Вы практичный мечтатель. Вы дружелюбны, сочувствуете и чувствуете себя комфортно с людьми из всех слоев общества. Вы цените безопасность, но смело ищете новые пути. Этот год является для вас началом нового девятилетнего цикла. Будьте готовы действовать, используя новые возможности. Будьте смелым. Откройте любую дверь!