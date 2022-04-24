Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 24 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 20:00. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас могут быть разногласия с кем-то, возможно, с группой или даже с другом по финансовым вопросам. Или этот спор может касаться вашего собственного имущества или чего-то, чем вы владеете. Вы можете не решить это сегодня. Наберитесь терпения и дождитесь решения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Абрахам Маслоу сказал: «Если единственный инструмент, который у вас есть, — это молоток, вы склонны рассматривать любую проблему как гвоздь». Это мудрое наблюдение актуально и сегодня, потому что Эйор много думает. Правда в том, что все не так плохо, как кажется. Уважать авторитет — только сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Плохие новости из СМИ могут дойти до вас сегодня. На самом деле, иногда стоит отдохнуть от новостей. Хорошо быть информированным, но также хорошо оставаться в позитивном, здоровом настроении. Избегайте спорных тем сегодня, потому что споры будут утомительными.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день для серьезных дискуссий о наследстве или о том, как разделить или разделить что-то или как поступить с совместной собственностью, потому что люди будут укореняться в своей точке зрения. Кроме того, преобладает негативное мышление.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что люди более склонны видеть, почему что-то нельзя сделать. вместо того, чтобы искать способы, которыми это можно сделать. Это просто точка зрения. Один пессимистичен, другой оптимистичен и оптимистичен. Сегодня процветает пессимизм.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте спорных тем сегодня, потому что эти обсуждения пойдут наперекосяк через минуту в Москве. Люди негативно мыслят. Они ожидают худшего. Они отказываются видеть за пределами коробки. Эта тяжелая критика может способствовать депрессии. Кому это нужно? Не вы! Никто.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не расстраивайтесь из-за финансов или чего-либо, связанного с наследством, налогами и долгами, потому что все выглядит хуже, чем сегодня. Особое астрологическое явление заставляет нас смотреть на темную сторону жизни сегодня. Все, что мы видим, это несовершенства и изъяны. Расслабляться. Если вы верите в фей, хлопайте в ладоши!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в обсуждениях с партнерами и близкими друзьями идите по дорожке, потому что будет легко впасть в негатив и критику. Помните о своей долгосрочной цели. Вполне вероятно, вы разговариваете с важным для вас человеком. Цените эти отношения. Не подвергайте это опасности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте объективны и сотрудничайте с коллегами по работе сегодня, потому что легко быть критичным. Дейл Карнеги сказал: «Любой дурак может критиковать, осуждать и жаловаться, но для того, чтобы понимать и прощать, нужны характер и самообладание». Избегайте скептиков, которые вас подведут.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня родители должны сопротивляться желанию критиковать своих детей. Точно так же романтические партнеры также должны сопротивляться критике. Гёте сказал: «Исправление делает многое, но поощрение делает больше». Это особенно относится к работе с молодыми умами. Остынь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Чтобы сохранить мир и гармонию в доме, сопротивляйтесь своему желанию говорить негативно или критиковать кого-то. Не ищите причин, по которым что-то не может быть сделано. Вместо этого исследуйте причины, по которым что-то может быть сделано. По правде говоря, всевозможные вещи под Солнцем могут быть крошечными чудесами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня легко винить себя. «Я пупок». Дело в том, что вы по знаку идеалист. На самом деле очень чувствительный, идеалист. А когда вы негативно относитесь к себе, вы чувствуете себя жертвой. «Меня никогда не выбирают» или «Я всегда узнаю последним». Это просто негативное мышление.

Если твой день рождения сегодня

Певица, актриса, режиссер Барбара Стрейзанд (1942) отмечает сегодня свой день рождения. Вы практичный человек, который, кажется, имеет небрежное, расслабленное отношение к жизни. Вы решительны и сосредоточены. Семья очень важна для вас. Вы знаете, что с пациентами вы можете добиться всего, чего хотите. Этот год посвящен размышлениям и взгляду внутрь себя — время обучения и обучения.