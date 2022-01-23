Ежедневный гороскоп: воскресенье 23 января 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете вкладывать много себя во все, что вы говорите сегодня, разговаривая с друзьями, особенно с группами, клубами и организациями. О да, люди будут сидеть и слушать вас. Вы также можете иметь дело с кем-то моложе из вашего прошлого.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дискуссии с родителями и боссами сегодня будут решительными. Это также включает в себя переговоры с полицией. По обе стороны уравнения люди думают, что знают, что говорят и действительно имеют это в виду. Это потребует от вас дипломатии. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Люди (включая вас) сегодня самоуверенны, когда речь заходит о политике, религии и национальных вопросах. Избегайте дискуссий, если они являются просто выражением эго и попыткой быть правым. Когда вопросы важны, логика и здравый смысл должны превалировать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения общей собственности, вопросов страхования, налогов и долгов сегодня будут прямыми и по делу. Вам есть что сказать и вы намерены это сказать. Точно так же у того, с кем вы разговариваете, также будет твердое мнение. Это потому, что сегодня Солнце находится на одной линии с Меркурием.

Лев (23 июля — 22 августа)

Скорее всего, сегодня вы привлечете к себе человека, который будет разговорчивым и очень болтливым. У них есть твердое мнение о чем-то, на что вы, без сомнения, откликнетесь. Окажите любезность этому человеку выслушать его, особенно если это бывший партнер.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня твердое мнение, особенно потому, что мелкие детали на работе раздражают. Пропущенные документы, путаница в коммуникациях, задержки, несвоевременная доставка и нехватка персонала — вот лишь некоторые из причин, по которым вы чувствуете разочарование. Естественно, вам хочется озвучить кому-то свои обиды. Не принимайте близко к сердцу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждение со старым другом сегодня будет напряженным. Точно так же родители, разговаривающие со своими детьми, получат живой обмен мнениями! Не забывайте слушать. Если ваш рот шевелится, вы не слышите, что хочет вам сказать другой человек.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с родителем или членом семьи сегодня будет ярким и динамичным, потому что обеим сторонам есть что сказать. Если это обсуждение относится к ремонту дома, вы можете добиться хорошего прогресса. (Однако это может также относиться к родственникам, которые расположились лагерем на вашем диване.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце и Меркурий выстроились в вашем Доме Связи, а это значит, что вы будете говорить то, что думаете и иметь в виду то, что говорите! Вы не оставите места для сомнений. На самом деле, вы можете столкнуться с кем-то, кто так же настойчив в своих словах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы будете решительны в разговорах о деньгах, имуществе и имуществе. Вы не будете случайными. (Во всяком случае, вы никогда не равнодушны к деньгам.) Вы бережливый человек, который ненавидит расточительство. Люди обязательно прислушаются к тому, что вы сегодня скажете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы добьетесь больших успехов, если захотите провести какое-либо исследование сегодня, потому что вы будете настойчивы и сосредоточены. Эти качества должны принести результаты, если вы ищете решения старых проблем или ответы на старые вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Старые друзья и члены групп из вашего прошлого могут вернуться на сцену. Может быть, поэтому у вас сегодня будет с кем-то оживленная беседа? Если вам нужно выступить перед группой и убедить людей в своем образе мышления, вы будете убедительны!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Ольга Шелест (1977) и каскадер Александр Иншаков (1947) сегодня отмечают свой день рождения. Вы идеалист, изобретательный, волевой и решительный. Вы можете казаться суровым снаружи, но вы милы и добры внутри. Этот год будет для вас более общительным. Наслаждайтесь общением с другими. Вполне возможно, что в этом году вам придется сделать важный выбор.