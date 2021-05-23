Ежедневный гороскоп: воскресенье 23 мая 2021 года

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 14:30 до 20:00 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что в общении с ними вам придется пойти более на уступки. Будьте готовы сотрудничать. Тем не менее, сегодня днем, когда начинается Лунное оповещение, у вас может быть борьба за власть. Кому это нужно? Не вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня сложный рабочий день. Как только начнется оповещение о Луне (см. выше), вы можете обнаружить дефицит и определенно будете менее эффективны в том, что делаете. Кроме того, будьте терпеливы с коллегами и другими людьми, чтобы избежать борьбы за власть. Успокойтесь сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми. Точно так же романтические партнеры должны проявлять терпение друг к другу, чтобы избежать борьбы за власть днем. К счастью, это прекрасный творческий день, особенно во время оповещения о Луне! (см. выше.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас может быть важная беседа с членом семьи. Или, может быть, вы предпочтете уединение и кокон дома? Тем не менее, поскольку сегодня начинается предупреждение о Луне, у вас могут быть с кем-то разногласия. По возможности постарайтесь этого избежать. (См. предупреждение о Луне выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам нужно общаться уже сегодня! Вам есть что сказать! Это все хорошо, однако поскольку сегодня начинается предупреждение о Луне (см. выше), вы можете внезапно обнаружить, что пытаетесь кому-то что-то доказать, что приведет вас в замешательство. К счастью, это кратко.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, как вы распоряжаетесь деньгами сегодня. Во-первых, сегодня есть предупреждение о Луне (см. выше), что означает ограничение расходов на еду и бензин. Вы можете даже поспорить о деньгах или, возможно, о чем-то, чем вы владеете, как раз в момент начала Лунного предупреждения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке до тех пор, пока не закончится Лунная тревога (см. выше). А пока вы можете чувствовать себя более эмоционально. Фактически, вы можете вступить с кем-нибудь в жаркий спор, как только начнется оповещение о Луне. Сохраняйте спокойствие для собственного блага.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, потому что хотите отвлечься от всей суеты вокруг вас. Тем не менее, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). Избегайте принятия важных решений, а также траты деньги на что-либо, кроме еды.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может быть важен разговор с девушкой-спутницей. На самом деле, у вас могут быть разногласия с этим человеком сразу после начала оповещения о Луне (см. выше, чтобы узнать, когда это соответствует вашему часовому поясу). Естественно, этого не должно происходить, если вы сохраняете хладнокровие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держитесь подальше от борьбы за власть с боссами, родителями, учителями и полицией сегодня, особенно в то время, когда начинается Лунная тревога. (см. выше.) Вместо этого оставайтесь вежливыми, чтобы избежать дальнейших волнений. Во время оповещения о Луне не принимайте участия ни в чем добровольно. Подождите, пока все не закончится.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров о политике, религии и национальных проблемах, которые могут легко возникнуть сегодня, особенно когда скоро начнется Лунное оповещение. Эти ссоры ничего не дадут. Между тем, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне! Сохраняйте мир.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры из-за совместной собственности, налогов, долгов или совместной ответственности могут произойти сегодня, примерно в то время, когда начинается Лунное оповещение. Помните, что терпение — это противоядие от гнева. Поэтому, если вы проявите терпение, вы сможете без гневных слов проплыть мимо.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева (1959), шахматист Анатолий Карпов (1951) и фигурист Илья Кулик (1977) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы живы, остроумны и хорошо говорите. Вы быстро думаете и быстро двигаетесь. Вы любите учиться и собирать информацию, которой, в свою очередь, потом делитесь с другими. Вы будете вечно молоды. После изменения, которое вы недавно испытали, в этом году вы сможете приспособиться и позволить пыли осесть. Это будет более социальный и спокойный год.