Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 23 февраля 2020

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Новолуние в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день хорошего самочувствия! Это также день новолуния, что означает, что вы должны искать возможности духовно улучшить свою жизнь. Как вы можете быть более добрыми к другим? Что вы можете сделать, чтобы облегчить страдания кого-то? Есть о чем подумать сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние, пожалуй, один из лучших дней в году для вас, чтобы подумать о том, как улучшить свои дружеские отношения с другими. Не только это, но и как улучшить ваши отношения с клубами, группами и организациями? В конце концов, эти отношения влияют на вашу жизнь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Новолуние сегодня происходит вверху вашего графика. Это единственный раз за весь год, когда это будет происходить. Это означает, что это ваш лучший шанс в этом году подумать о том, какое впечатление вы производите на боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Как вы можете улучшить это впечатление?

Рак (21 июня-22 июля)

Это, пожалуй, лучший день в году для вас, чтобы подумать о том, как и куда вы можете путешествовать, чтобы вы могли узнать больше и насладиться отдыхом? Кроме того, какое обучение и дальнейшее образование действительно улучшат вашу жизнь?

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможности путешествовать ради удовольствия могут представиться сегодня. Между тем, сегодняшнее новолуние – это ваш шанс подумать о том, как сократить долги и справиться с завещаниями, наследствами, налогами, долгами и общим имуществом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дары и милости других могут прийти вам сегодня, потому что вселенная будет щедра к вам сегодня. (Да, это хороший день, чтобы попросить об одолжении или попросить что-нибудь одолжить.) Это также отличный день, чтобы подумать о том, как улучшить ваши самые близкие отношения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это сильный, но прекрасный день. Отношения с друзьями и партнерами будут теплыми и дружескими. Между тем, сегодняшнее новолуние – это ваш шанс принять решение о том, как улучшить свое здоровье, а также как улучшить свою работу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вам хорошо! У вас сильное чувство благополучия. Между тем, сегодняшнее новолуние призывает вас оценить способы быть более игривыми и беззаботными в своей жизни. Вы также можете улучшить свои отношения с детьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшнее новолуние происходит в нижней части вашей диаграммы, что означает, что для вас это лучший шанс в этом году подумать о том, как улучшить свой дом и свою сцену жизни, а также улучшить свои отношения с членами семьи. Есть идеи?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с членами семьи сегодня позитивные. Между тем, сегодняшнее новолуние призывает вас внимательно изучить свой стиль общения с другими. Вы понятны в своих сообщениях? Вы действительно слушаете других? Подумайте об этом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы думать о деньгах, ресурсах и имуществе. Вы заботитесь о том, что у вас есть? Вы уважаете то, что имеете? Что вы можете сделать, чтобы лучше справляться со своими с трудом заработанными деньгами? В конце концов, вы хотите, чтобы ваши деньги и активы работали на вас, а не наоборот.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня происходит единственное новолуние в течение всего года в вашем знаке, а это значит, что сейчас настало время реалистично взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире. Что вы можете сделать? Сменить гардероб? Прическа? Может быть, улыбку на вашем лице?

Если ваш день рождения сегодня

Российская разведчица, предприниматель и телеведущая А́нна Ча́пман сегодня делит ваш день рождения. Вы мотивированы для достижения ваших целей. Вы цените свою дружбу и наслаждаетесь общением с другими. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.