Ежедневный гороскоп. Воскресенье 22 сентября 2019

23, 24 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

До 7:30 вечера у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваш идеализм пробуждается сегодня. По своей природе вы являетесь пионером во всех аспектах жизни. Сегодня вы можете исследовать новые способы путешествий, новые способы изучения образования и новые способы обмена знаниями и информацией с другими культурами. (Мы все вместе в этом Большом Супе.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете пожертвовать деньги или что-либо посредством сбора средств, чтобы помочь тем из вас, кому трудно. Вы финансово подкованы, но вы также понимаете, что доброта – самая важная вещь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко почувствовать приятное общение с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями общественности. Вот почему вы будете развивать эти чувства и чувствовать личную награду, поощряя позитивные отношения с другими.

Рак (21 июня-22 июля)

Это ваш год, чтобы получить лучшую работу или улучшить существующую работу. Но в это время у вас пробуждается ваш идеализм и вы хотите, чтобы все, что связано с вашей работой, стало лучше для всех участников. Другими словами, вы хотите лучший мир для других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Каждый знак имеет власть над чем-то. Знак Льва имеет власть над миром развлечений, индустрией гостеприимства, искусством и детьми. Большинство Львов могут хорошо относиться к детям. Если вы видите способ улучшить жизнь детей сегодня – вы найдете это отрадным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семья это золото. Вот почему вы глубоко верите, что трудиться ради тех, кого вы любите – радость. Сегодня вы сделаете все возможное, чтобы улучшить свое семейное положение или улучшить свои отношения с членами семьи, потому что это кажется правильным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы ясно видите, что ваши мысли создают ваш мир. Что вы думаете о других людях, и что вы думаете о том, что возможно для вас – это все определяющие и ограничивающие убеждения. По правде говоря, все возможно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы найдете полезным использовать свое имущество, деньги и богатство, чтобы приносить пользу кому-то, кроме себя. Вы можете принести пользу любимому человеку, вы можете принести пользу незнакомцу. Что бы вы ни делали, в конечном итоге вы почувствуете тепло в животе и больше чувства собственного достоинства.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Теперь у вас есть сильное желание продемонстрировать свои взгляды другим. Тем не менее, берегитесь от глупых рисков или решения проблем с ограниченными ресурсами. Делайте все возможное, чтобы оставаться реалистами, потому что вы такой оптимист, что по большей части хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Доверьтесь своим инстинктам сегодня и следуйте высшему благу. В последний год или около того вы вступили на новый путь, который фактически является путем переосмысления себя. То, как вы относитесь к другим, будет частью того, кто вы новый, не так ли?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы – знак того, кто хочет сделать мир лучше, особенно работая с группами единомышленников. Вот почему энергия Водолея стоит за профсоюзами и Зелёным миром и организациями, чтобы улучшить качество жизни масс.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы идеалистический знак и сегодня это очевидно для других. Возможно, ваше сострадание показывает? Возможно, ваша способность убеждать других в том, что они являются их лучшими личностями – это то, что очевидно? Вы знаете, что если вы будете действовать упорядоченно, вы не пожалеете.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Голубкина (снималась в фильмах «Чокнутая», «Брежнев», «Есенин») сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы уверены, остроумны, энергичны и дружелюбны. Люди знают, что могут положиться на вас. Наконец, вся ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году. Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.