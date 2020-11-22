Ежедневный гороскоп. Воскресенье 22 ноября 2020

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это интересный день для вашего знака, потому что могут раскрыться секреты или произойти необычные события, о которых вы знаете, а другие — нет. Это как если бы эти факты были вашими личными захватывающими наблюдениями. (Это довольно круто.) Очевидно, это хороший день, чтобы держать глаза открытыми!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете завести нового друга сегодня. Или, возможно, вы встретите кого-то необычного в чем-то. (Но определенно интересного) И снова, возможно, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что поразит или удивит вас. Сегодня не скучный день.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с начальством, родителями, учителями и полицией преподнесут вам сегодня несколько сюрпризов, так что будьте осторожны. Однако, надеюсь, эти сюрпризы будут приятными? Что бы ни случилось, не бросайте свою повседневную работу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы поездок могут внезапно оказаться у вас на коленях сегодня. В качестве альтернативы планы поездки могут быть отменены. Кто-то из другой страны или другой культуры может сделать что-то, что вас удивит или застает врасплох. По сути, сегодня немного шатает.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте детали, касающиеся банковского дела, завещаний, наследства и всего, что связано с общей собственностью или активами вашего партнера. Причина в том, что что-то неожиданное может повлиять на эти области и разумно быть в курсе событий.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны соглашаться и сотрудничать с другими. Ничего особенного. Тем не менее, кто-то другой может вас удивить или подбросить сегодня. Будьте гибкими и будьте в напряжении! Возможно, вы встретите кого-то нового, необычного и интересного?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то, связанное с вашим здоровьем, вашим питомцем или возможно, вашей работой, вас сегодня удивит. Это могло быть незначительно, это могло быть главным. Что бы ни случилось, не спешите и не реагируйте на вещи рефлекторно. Тщательно все проверьте, прежде чем действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны знать, что этот день для ваших детей очень опасен (мягко говоря), тем не менее, держите глаза открытыми, чтобы не сожалеть. Между тем светские мероприятия могут вас удивить. Вы можете получить куда-то неожиданное приглашение или мероприятие может быть отменено. Берегитесь спортивных травм.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то необычное или неожиданное повлияет на ваш домашний распорядок сегодня. Кто-нибудь неожиданно может постучать в дверь? Возможна небольшая поломка. Вы можете поджечь тосты или закончить кофе. Может быть что угодно. Одевайтесь, чтобы с большей уверенностью встречать сюрпризы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это захватывающий день, а это значит, что вы можете встретить новые лица и новые места. Вы также будете наполнены новыми идеями, потому что вам легко мыслить нестандартно. Тем не менее, это день с умеренной вероятностью несчастных случаев, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и богатством сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Точно так же будьте умны и охраняйте свое имущество от потери, кражи или повреждения. Убедитесь, что вы знаете, что происходит. Проверьте свой банковский счет.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с непредсказуемым Ураном. Это заставляет вас немного встряхнуться и вывести других из их бархатной колеи. Вы также можете встретить кого-то нового и интересного. Вам непременно захочется свежих и разных впечатлений!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Виктор Салтыков (1957), певица Ирина Отиева (1958), балерина Илзе Лиепа (1963) и актриса Скарлетт Йоханссон (1984) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы идете в такт своему барабану. Вы одновременно игривы и серьезны. Для вас важна ваша личная целостность. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!