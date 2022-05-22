Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 22 мая 2022

Оповещение о Луне

Избегайте принятия решений и покупок сегодня с 3:00 до 12:00 После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Двигайтесь вперед с планами, возможно, планами, которые происходят за кулисами. Или, может быть, это планы, о которых другие не знают? В любом случае, проведите исследование и положитесь на свою способность превратить абстрактное в конкретное, потому что сегодня вы можете свернуть горы!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для работы с другими, потому что сегодняшняя энергия принесет вам большую пользу, если вы будете работать с другими, а не только для себя. (Это своего рода принцип «поделись своим богатством».) Комбинированная энергия — это путь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы решительны и амбициозны. Однако сегодня Марс на вершине вашего графика танцует с большим папой Плутоном, что полностью расширяет ваши амбиции! В идеале работайте с другими для достижения своих целей или целей всех.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете сильны, имея дело с юридическими вопросами сегодня. Вы также станете сильным, если вам придется защищать свои убеждения. Однако лучший способ использовать сегодняшнюю энергию — это объединить свои усилия с усилиями других, чтобы исследовать новые идеи, путешествовать или узнавать что-то новое.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас не будет проблем с защитой ваших интересов, если вы оспариваете свою справедливую долю чего-либо. Вы также будете грозной силой в спорах с правительством или по финансовым вопросам или совместному имуществу. Сегодня вы серьезно настроены!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете почувствовать напряженность с кем-то сегодня. Может быть, они слишком властны? Тем не менее, если вы можете придумать, как объединить свои усилия с усилиями кого-то другого, особенно близкого вам человека, и сделать результат беспроигрышным — это ваш лучший выбор.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете сделать огромное количество работы сегодня, потому что у вас есть неиссякаемая энергия! Тем не менее важно знать, что вы получите больше пользы и, возможно, сделаете еще больше, если будете работать вместе с другими. Особенно, если это связано с вашей работой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша творческая энергия взрывается сегодня, поэтому вам уместно требовать быть собой и выражать другим, кто вы есть. Вы можете сделать это в игровой форме или страстно желать проявить свои таланты. (Ты станешь лидером в спорте!)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете сделать большие улучшения дома. Не стесняйтесь браться за большие проекты, связанные с ремонтом, ремонтом или перестановкой мебели. Вы добьетесь наилучших результатов, если сможете работать вместе с другими, чтобы каждый достигал того, чего хочет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша способность убеждать и убеждать других сегодня звездна! Если вы занимаетесь коммуникациями через продажи, маркетинг, актерское мастерство, преподавание или писательство, вы добьетесь своего. Однако не пытайтесь принуждать других верить так же, как и вы. Вместо этого сосредоточьтесь на своей умственной работе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас много свободной энергии, которую можно использовать с пользой, найдя новое применение тому, что у вас уже есть. Это может быть предмет мебели или предмет одежды. Дело в том, что сегодня вы энергичны и находчивы!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Зоуи! Сегодня Марс в вашем знаке, усиленный танцем с большим папой Плутоном. Это создаст в вас энергию, которая заставит вас усердно работать для достижения любой цели, к которой вы стремитесь. Работайте над улучшением своего окружения или каким-либо образом улучшайте свой внешний вид или свое тело. Вы получите результат!

Если твой день рождения сегодня

У супермодели Наоми Кэмбелл (1970) и актера Шона Ганна (1974) сегодня день рождения. Вы спокойный человек, который является отличным, творческим коммуникатором. Вы свободолюбивы и любопытны; но ты ненавидишь скучать. В этом году вы сосредоточитесь на личных обязанностях, особенно перед членом семьи или вашей семьей в целом. Вам также понравится делать что-то, чтобы персонализировать место, где вы живете.