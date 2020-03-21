Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 22 марта 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вас волнует что-то необычное, над которым вы работаете, возможно, за кулисами, возможно, совершенно личное. Это может быть шутка, которую вы хотите сыграть на ком-то? Ваш разум работает сверхурочно, чтобы это произошло.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то, помоложе, может внезапно прийти в ваш мир сегодня и многое изменить. Возможно, разговор с другом или членом группы удивит вас и поведет в совершенно новом направлении? Это не скучный день. Люди будут удивлять вас, так или иначе. Приготовьтесь!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не слишком остро реагируйте, если боссы, родители, учителя или полиция бросают вам сегодня мяч, потому что вы будете удивлены авторитетной фигурой. Возможно, произойдет что-то, что заставит вас изменить направление жизни? Что бы ни случилось, это привлечет ваше внимание.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы стремитесь изучать новые вещи сегодня, поэтому вы хотите изучать что-то необычное, что расширит ваш кругозор. Очевидно, вы не можете путешествовать. Или можете? Проверьте виртуальные туры увлекательных мест. Побалуйте себя 30 минут. Узнавайте что-то новое!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть в восторге от новостей, связанных с банковским делом, благосостоянием или ресурсами других людей, включая наследство или совместную собственность. Что-то в этих областях взволновало ваш разум и ваши эмоции. Надеюсь, новая информация позволит вам сорваться с крючка или оставит вас в улучшенной ситуации?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня общение с партнерами и близкими друзьями будет веселым и приятным, потому что вы узнаете что-то новое. Вы можете увидеть кого-то новыми глазами. Возможно, вы обнаружите, что проверяете свое отношение и свои наблюдения о близком вам человеке. Это умопомрачительный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня не будет вашей обычной рутиной, особенно на работе. Но что бы вы ни делали сегодня, что-то прервет ваш день и приведет вас в новом направлении. Оставайтесь легкими на ногах, чтобы у вас было место для спонтанности и возможности исследовать новые виды деятельности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новый роман может волновать вас сегодня! По общему признанию – это еще один подверженный несчастным случаям день для ваших детей, так что будьте бдительны по отношению к ним. Принимайте неожиданные приглашения в онлайн-группу. Новые контакты, новая информация, новые темы могут быть захватывающими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Запасите холодильник, потому что что-то непредвиденное произойдет в вашей семье или дома. (По крайней мере, если вы сможете накормить людей, все будет проще.) Сюрприз-компания может заскочить в гости. Семейные новости могут быть захватывающими? Приготовьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не делая ничего другого, ваш день будет другим сегодня, потому что ваше непосредственное окружение внезапно представит что-то необычное. Новые люди могут войти в ваш мир. Новые идеи могут вас удивить. Внезапное изменение может потребовать вашего времени. Приготовьтесь!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам могут прийти в голову новые идеи, связанные с деньгами и денежным потоком. Вы можете увидеть новые способы заработать деньги на стороне или вы можете подумать о новой работе? Скорее всего, вы спонтанно купите что-то высокотехнологичное или очень современное.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня полно сюрпризов! Ожидайте новые открытия, новых людей и чувство волнения повсюду вокруг вас. Произойдет что-то, что даст вам новое понимание мира. Другие узнают что-то новое о математике, науке или технике, потому что сегодня у нее полно потрясающих возможностей. (Ничего, с чем вы не можете справиться.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Сюткин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы беспокоитесь и будете готовы бороться за то, во что вы верите. Вы можете работать в нескольких дисциплинах. Это будет более расслабленный год для вас. Поскольку ваше взаимодействие с другими людьми будет иметь важное значение, сделайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрым и полезным. Будьте открыты для взаимодействия с другими, потому что деловые и личные отношения принесут вам пользу.