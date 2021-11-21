Ежедневный гороскоп: воскресенье 21 ноября 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 10:45 до 22:45 сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете узнать новую информацию о чьем-либо богатстве и активах, особенно о вашем партнере или о ком-то близком вам. Будьте умны и соблюдайте предупреждение о Луне. (См. Выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с партнером, супругой или близким другом сегодня интенсивно, но результатом этого обсуждения может быть какое-то решение или улучшенный подход. Будьте открыты к тому, что может быть, но не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы находитесь в находчивом настроении, поэтому видите способы внести улучшения в свою работу. Точно так же вы можете увидеть, как улучшить свое здоровье. Вы можете даже улучшить какой-нибудь протокол, связанный с вашим питомцем. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваша любовь к тайнам усилилась. Вы полюбите головоломки, детективы, криминальные телешоу и будете интересоваться личной жизнью других. (О да, захватывающие секреты!) Могут быть раскрыты скандалы, связанные со спортом и миром развлечений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку вы сегодня находчивы, вы захотите внести улучшения в свой дом, особенно улучшения, связанные с прачечными, ванными комнатами, сантехникой, переработкой и вывозом мусора. Вы хотите, чтобы все работало. Время наводить порядок!

Дева (23 августа — 22 сентября)

В сегодняшних обсуждениях с другими вы будете очень убедительны. (Возможно, устрашающе.) Поскольку ваш ум сегодня сфокусирован подобно лазеру, вы не только изложите свою точку зрения, но и увидите подтекст окружающих вас вещей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сегодня может быть несколько отличных идей для заработка. Не отклоняйте их, потому что они действительно могут быть достойны рассмотрения сейчас или в будущем. Или может быть, вы можете увидеть новые варианты использования или применения того, что у вас есть? Уважайте вашу умную способность видеть вещи в новом свете сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Посмотрите реалистично в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить свое изображение. Поскольку вы сегодня изобретательны и находчивы, это означает, что вы увидите способы улучшить свою внешность или улучшить свое непосредственное окружение и возможно, отремонтировать то, что также нужно исправить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Действуйте осторожно, потому что большая часть сегодняшнего дня — это предупреждение о Луне, которое на самом деле прекрасное время для творческой деятельности, но плохое время для принятия практических решений или траты деньги на что-либо, кроме еды и бензина. Это хороший день, чтобы искать ответы или решения старых проблем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наслаждайтесь общением с друзьями и группами сегодня, потому что люди готовы распустить волосы и быть откровенными и честными друг с другом. Это могло привести к обмену творческими идеями. Вы можете подбодрить друг друга будущими целями. Примечание: не соглашайтесь ни на что, пока не закончится Лунная тревога.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждение с родителями, начальником, полицией или кем-то из авторитетов сегодня будет иметь большое значение и очень по существу. Люди ищут решения и способы улучшить ситуацию. Однако подождите, пока не закончится Лунное оповещение, чтобы что-то решить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вас интересуют планы путешествий, встречи с людьми из других культур, а также возможность немного чего-то свежего и необычного! Исследуйте свой мир, но помните об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше).

Если ваш день рождения сегодня

Певица Бьорк (1965) и писатель Ник Перумов (1963) сегодня празднуют ваш день рождения. Вы игривый, страстный человек. У вас жизнерадостный солнечный характер, однако когда вы хотите достичь своих целей, вы сосредоточены и серьезны. Вы серьезно думаете о том, чего хотите. Это захватывающий год для вас, потому что вы стоите на пороге нового девятилетнего цикла. Будьте мужественным! Откройте любую дверь!