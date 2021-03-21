Ежедневный гороскоп. Воскресенье 21 марта 2021

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 5:00 до 5:45 сегодня. После этого Луна переходит из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете точны и осторожны, разговаривая с другими сегодня, даже если вы полны новых умных идей. Возможно, тихое исследование или возможность поразмышлять над чем-то станет для вас источником чего-то свежего и нового? Это сильный день для вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение с кем-то помоложе, с другом или членом группы может познакомить с новым взглядом на что-то сегодня. У вас сегодня много энергии, чтобы работать, чтобы зарабатывать деньги. Вы также можете позаботиться о том, чем владеете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вас ждут сюрпризы или неожиданные новости от родителей и начальства сегодня. Вы можете не знать, что вас ждет, тем не менее, вы отреагируете спокойно, потому что сегодня все под вашим контролем. Вы в ударе — и вы уверены в себе!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня может выпасть внезапный шанс поехать или возможно, внезапная отмена планов поездки. Вы также можете неожиданно узнать что-то новое или решить пойти в школу или записаться на курс. Новости издалека могут вас удивить.

Лев (23 июля — 22 августа)

Независимо от того, работаете ли вы с другом или членом группы, вы будете медленно и неуклонно продвигаться вперед в решении вопросов, связанных с общей собственностью или с наследством. Это также может иметь отношение к чьим-то ценностям, особенно если эти ценности отличаются от ваших.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди впечатлены вашим усердием и настойчивостью, когда вы делаете то, что хотите сделать сегодня. Вы не остановитесь и не сдадитесь. Это может удивить друга или партнера, а может, друг или партнер вас удивит?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность учиться, писать или исследовать новые области сегодня стабильна и продуктивна. Это отличный день для тех, кому нужно закончить работу или рукопись. Вам могут прийти в голову новые идеи и новые способы делать что-либо, тем не менее, вы будете настойчивы на всем пути.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если сегодня вы столкнетесь с противодействием или у вас возникнет спор о совместной собственности, скорее всего, вам удастся получить то, что вы хотите, потому что ваши усилия будут преобладать. Вы не сдадитесь, пока не получите то, что хотите. Между тем, неожиданное приглашение в свет может вас порадовать

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если сегодня вам противостоит партнер или близкий друг, это противодействие может быть безжалостным. Не ввязывайтесь в драку, если это зря. Между тем неожиданные изменения или неожиданные новости на внутреннем фронте также могут застать вас врасплох. Сегодня непростой день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы добьетесь многого, потому что вам будет легко усердно работать. Вы будете настойчивы и будете делать все, что делаете, с большой выдержкой. Однако неожиданные новости могут спровоцировать неожиданную короткую поездку. Вы также можете встретить кого-то нового, кто отличается от других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для тех, кто занимается спортом, потому что вы будете неустанно использовать свои силы и концентрацию для достижения того, чего хотите. Однако следите за своими деньгами и имуществом сегодня, потому что может произойти что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вероятно несколько сюрпризов. Для начала, может, у вас есть умная идея? Тем временем вы будете работать над созданием дома такой ситуации, которая вам нужна, потому что вы полны решимости создать порядок из хаоса.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Бедняков, популярный ведущий программы «Орел или решка» (1987), актер Тимоти Далтон (1946) и актер, режиссер, сценарист, продюсер Гэри Олдмен (1958) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы обаятельны, легкомысленны и разносторонне развиты. Вы много работаете, потому что хотите безопасности в своей жизни. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.