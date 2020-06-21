Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 21 июня 2020

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Новолуние в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – это ваш шанс спросить себя, как вы можете улучшить свои отношения с членами семьи? А также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою домашнюю сцену? Как насчет того, чтобы начать с завершения старых проектов? (Как будто мы не слышали этого раньше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние – это идеальный день, возможно, лучший в году, чтобы подумать о вашем стиле общения с другими людьми. Вы понятны в общении с другими? Они тебя понимают? Вы их слушаете? Соблюдайте свой стиль.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня «Новолуние» – это отличный шанс принять решение о деньгах: как вы обращаетесь со своими деньгами, а также как вы распоряжаетесь своими вещами. Вы заботитесь о том, что у вас есть? Вы уважаете свои с трудом заработанные деньги? Изучите свое отношение к своим активам.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня единственное новолуние в вашем знаке за весь год. Посмотрите реалистично в зеркало и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире. Есть идеи? У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Новолуние прячется в вашей карте, а это значит, что сейчас самое время подумать о вашем духовном мире, вашем внутреннем мире и вашей системе убеждений. Какими внутренними ценностями вы руководствуетесь? Как вы принимаете самые важные решения?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ценность дружбы – это то, что сегодня предлагает вам новолуние. Конечно, мы социальные существа. Нам нужно видеть других и нас тоже нужно видеть. Довольны ли вы своими друзьями? Если вы хотите больше друзей – будьте дружелюбны!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня происходит единственное новолуние, которое происходит в верхней части вашего графика в течение всего года. Это дает вам возможность подумать о том, как вы реагируете на авторитет. Правда в том, что у всех нас есть авторитетные фигуры, которые мы должны признать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какое дальнейшее образование или обучение вы можете получить, чтобы улучшить свою работу? Какой дальнейший опыт, возможно, путешествия, знакомство с новыми людьми и изучение фильмов и книг обогатят и улучшат вашу жизнь? Это вещи, о которых стоит подумать с сегодняшним Новолунием.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Не позволяйте проблемам, касающимся бумажной волокиты о наследствах, завещаниях, наследствах, налогах, долгах и богатстве или имуществе других людей, накапливаться и запачкаться. Информация это сила. Закатайте рукава и займитесь этими областями в своей жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня происходит единственное новолуние, которое находится напротив вашего знака в течение всего года. Это означает, что сегодня у вас есть лучший шанс подумать о том, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения и дружбу. Эти люди важны для вас. Как вы можете обогатить вашу связь с ними?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это мощное новолуние для вашего знака, потому что оно побуждает вас стараться быть лучше организованным во всех аспектах вашей жизни – в вашей работе, в вашем повседневном мире и даже таким образом, что это влияет на ваше личное здоровье и гигиену. Что вы можете начать делать, чтобы улучшить свой мир?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшнее Новолуние призывает вас войти в контакт с вашими творческими побуждениями и вашими художественными талантами. Слишком часто мы думаем, что если нам не платят за наши творческие усилия – забудьте об этом. Вы помните, когда были ребенком? Вы будете рисовать, петь, танцевать и наслаждаться выражением своего творчества! Ищите способы сделать это.

Если ваш день рождения сегодня

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня делит ваш день рождения. Отрадно видеть, что ваша тяжелая работа начнет приносить плоды в этом году. Направьте свою энергию и сосредоточьтесь на создании прочной основы сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать то, что вам нравится делать.