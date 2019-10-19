Ежедневный гороскоп. Воскресенье 20 октября 2019

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Сегодня, после 4:00, у нас «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы не будете дилетантами в дискуссиях о банковском деле, долевой собственности, налогах, наследствах и тому подобном сегодня. О нет. Вы будете тщательно изучать все и докапываться до сути, если вам это интересно. Ничто не пройдет мимо вас. «Игра, миссис Хадсон, началась!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговор с другом или партнером сегодня не будет случайным. Наоборот. Вы хотите получить представление о том, что произошло, где, когда и почему. Кто там был? Что они сказали? А чем ваш отец зарабатывает на жизнь?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы найдете способы внести улучшения в вашу работу сегодня или в любую задачу, которую вы делаете. Точно так же вы можете найти способы улучшить свое здоровье. Все, что вы делаете сегодня, будет тщательным и точным, не оставляя камня на камне.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня ваш разум находится в игривом состоянии, поэтому вы будете заинтригованы загадками, детективами, криминальными фильмами, загадками, головоломками и веселыми играми. Флирты и романтика также заинтригуют вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас могут быть конкретные идеи о том, как внести улучшения дома или исправить то, что необходимо отремонтировать. Если это так, вы не будете тронуты мнением других, потому что знаете, чего хотите. Семейные разговоры будут прямыми, но глубокими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы убедительны сегодня, что удобно для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и письмом. Вы будете инстинктивно знать, куда надо пойти. Вы точно почувствуете, что вам нужно сказать, чтобы получить желаемый результат.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы находитесь в таком находчивом настроении, вы можете увидеть новые способы заработать деньги или заработать на стороне. Кроме того, вы можете увидеть новые приспособления для чего-то, что у вас есть. В дискуссиях о деньгах и финансах вы будете ясны и проницательны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть любовь к тайне, которая даст вам желание разгадывать головоломки, что вы любите делать в любом случае. Вам будет легко проникнуть сквозь поверхностный слой реальности, чтобы добраться до сути истины, где находится настоящее знание. Вам понравится изучать психологию, астрологию, оккультизм или что-нибудь эзотерическое.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас есть проницательное понимание в сочетании с сильным сосредоточенным умом, который является отличной комбинацией для проведения любых исследований. Поэтому это отличный день для поиска ответов или решений старых проблем. Попробуйте.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Имея дело с друзьями или группами сегодня, вы захотите докопаться до сути. Вы не будете счастливы с поверхностной болтовней или гладкими объяснениями. Вы хотите знать, как все работает и кто за что отвечает.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Боссы, родители и авторитеты могут быть впечатлены вашей проницательностью и оценкой сегодня, потому что вы ничего не получите. На самом деле, ваши способности к раскрытию преступлений замечательны. «Это был дворецкий в библиотеке с подсвечником».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильные мнения, и у вас также есть убедительный стиль, который позволяет вам убедить других согласиться с вами. Будьте осторожны, чтобы не принуждать кого-либо к вашему мышлению только потому, что вы можете это сделать. Каждый имеет право на свои собственные мысли.

Если ваш день рождения сегодня

Российский телекомментатор, журналист, писатель Владимир Гомельский, разделяет ваш день рождения сегодня. Вы честны, изобретательны и открыты для новых идей. Вы также убедительны. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.