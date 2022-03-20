Ежедневный гороскоп: воскресенье 20 марта 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 8:30 до полудня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Чем дальше проходит этот день, тем лучше и лучше становится. Вы чувствуете себя довольным, уверенным и счастливым, когда ощущаете тепло в животе. По сути, ваш внутренний оптимизм повышается и вы чувствуете себя победителем!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны, чтобы не увлечься энтузиазмом, общаясь с группами и друзьями и не упустить из виду важные детали. Помните: то, что дает крупный шрифт, забирает мелкий. Тем не менее, будьте готовы принять помощь друзей и групп. Все хорошо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку вы уверены в своих планах на карьеру или профессиональную жизнь, сегодня вы произведете впечатление на боссов, родителей, учителей и высокопоставленных лиц. Они видят в вас человека, готового принять мантию успеха. Они возлагают на вас большие надежды!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы строите большие планы во многих сферах своей жизни, включая путешествия, высшее образование, медицину и юриспруденцию. Это потому, что вы не боитесь мыслить масштабно. Вы верите в то, что возможно в будущем и вы намерены сделать это реальностью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения общей собственности, наследства и всего, чем вы владеете совместно с другими, сегодня принесут вам пользу. Одно небольшое предостережение: уважайте свои личные интересы и не отдавайте ферму. Щедрость мудра, но глупое сострадание глупо. Между тем, вы хотите путешествовать или каким-то образом расширить свой мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для серьезного разговора с партнерами и близкими друзьями, потому что люди уверенные в себе, теплые и дружелюбные. Вы могли бы подкинуть некоторые большие идеи? Сегодня людям легче быть терпимыми к точкам зрения друг друга, что может привести к действенным решениям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для бизнеса и коммерческой деятельности. Связанные с работой поездки будут запланированы для многих из вас. Вы с энтузиазмом относитесь к большим идеям, связанным с вашей работой или возможно, даже со здоровьем. Между тем, домашнее животное будет источником радости. Используйте любую возможность для общения!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете быть в восторге от общественных мероприятий, отпусков, игр с детьми и спортивных мероприятий. Это потому, что все оптимистичны и полны энтузиазма. Сегодня люди из разных слоев общества объединятся в позитивном ключе. Это хороший день, чтобы усердно работать и веселиться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для сбора дома семьи и друзей или встречи с определенной целью. Люди уверены в себе и полны энтузиазма, что способствует терпимости к различным взглядам. Это, в свою очередь, приведет к положительным результатам и продуктивности. (Хороший день для обсуждений недвижимости. Это также хороший день для семейных дискуссий и спекуляций недвижимостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам понравится компания братьев и сестер, родственников и соседей. Это отличный день для короткой поездки, а также встреч с другими людьми. Какие бы планы вы ни строили сегодня, они будут амбициозными и уверенными и вы добьетесь успеха в организации своего ближайшего окружения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы не боитесь мыслить масштабно, поэтому предпочтение отдается бизнесу и коммерции. Вы быстро видите наиболее выгодный образ действий, а это значит, что вы ускорите любой происходящий процесс. О да, вы получите результаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке выстраиваются Меркурий и Юпитер, что расширяет ваше понимание любого вопроса. Это делает вас терпимым в общении с другими. Это также дает вам возможность вдохновлять людей, поэтому вы будете Крысоловом для тех, кто хочет следовать вашему направлению.

Если твой день рождения сегодня

Телеведущая Екатерина Стриженова (1968) и актер Анатолий Журавлев (1964) отмечают свой день рождения сегодня. У вас отличные навыки работы с людьми. Вам нравится компания других людей, а также вы наслаждаетесь стимулирующими ситуациями. Вы избегаете скучной рутины. Люди любят ваш авантюрный дух! Это более медленный год. Изучите свои самые близкие отношения, свои потребности и то, что делает вас счастливым.