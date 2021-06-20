Ежедневный гороскоп: воскресенье 20 июня 2021

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 3:30 до 5:15 сегодня. После этого Луна переходит из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте дружелюбны с другими сегодня, потому что люди будут к вам щедры. О да, держите свои карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и услуги от других будут встречаться на вашем пути. Это хороший день, чтобы изучить кредиты, ипотечные ссуды или что-то занять. Вы также можете установить границы и обязанности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня люди очень дружелюбны, особенно люди из других стран и других культур. В свою очередь, вы чувствуете к ним дружелюбие, что делает это общество большой взаимной признательности. Вы будете успешно иметь дело как с группами, так и с представителями широкой публики.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Путешествие по работе может быть важным фактором для некоторых из вас. Многие из вас будут общаться с людьми из разных культур и других стран. Какие бы усилия вы ни приложили сегодня, они вернутся к вам умноженными. Ищите способы улучшить свою работу или получить еще лучше!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день! Наслаждайтесь хорошим временем с другими людьми, особенно с детьми. Вам понравятся занятия спортом, общественные мероприятия, искусство и развлечения, потому что вы хотите повеселиться. Вы также хотите, чтобы другие были счастливы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо. Фактически, они будут взаимно поддерживать друг друга, поэтому это хороший день для любой семейной встречи. Однако вы также можете насладиться уединением дома. Все может пойти по другому пути.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы находитесь в позитивном настроении, поэтому все ваши отношения с окружающими будут теплыми и дружескими. Вы заметите, что получите от других именно то, что даете особенно в плане тепла и привязанности. Вы беспокоитесь о чьем-то благополучии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для идей, как заработать деньги! Вы можете увидеть способы увеличить свой доход. Вы могли бы заработать больше денег сегодня. Вы также можете купить себе что-нибудь, что поможет вам почувствовать себя богаче и удачливее. Больше, чем на любой другой знак, на вас влияет окружение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы искренне заботитесь о благополучии других, даже о благополучии незнакомцев. Для вас важно чувствовать, что вы помогаете тому, кто в ней нуждается. Это заставляет вас чувствовать себя более стоящим и наставленным своими действиями. Плюс ко всему, что посеешь, то и пожнешь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Уединение в красивой обстановке порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете потребность в тишине и покое, чтобы восстановить равновесие. Нам всем нужно что-то делать, чтобы восстановить и пополнить себя, особенно в этом загруженном мире, полном отвлекающих факторов. Подарите себе это удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все ваши отношения с другими людьми, особенно в группах и клубах, сегодня будут позитивными и оптимистичными. Другие будут приветствовать вашу физическую и эмоциональную поддержку. В свою очередь, вы подбодрите их! Вы хотите, чтобы сегодня все были счастливы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы производите отличное впечатление на окружающих, особенно на людей во власти — начальников, учителей и полицию. Независимо от того, чем вы зарабатываете себе на жизнь, вы будете выглядеть успешным и богатым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможностей для путешествий предостаточно! Если вы не можете путешествовать сегодня, вы можете строить планы на будущее. Точно так же вы можете изучить возможности в публикациях, средствах массовой информации, медицине, юриспруденции и высшем образовании. Будет интересно обсудить острые темы философии и метафизики.

Если ваш день рождения сегодня

Американский кинорежиссер Роберт Родригес (1968), актриса Николь Кидман (1967) и телеведущий Николай Дроздов (1937) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы теплый, обаятельный и эмоционально щедрый. Вы интуитивно общаетесь с другими людьми и вам нравится их компания. Вы уверены в себе, смелы и верны своим близким. В этом году вы хотите навести порядок в своей жизни. Вот почему вы будете планировать, делать и строить. Вы можете буквально построить физические структуры или перестроить структуру своей жизни.