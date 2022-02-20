Ежедневный гороскоп: воскресенье 20 февраля 2022

Оповещение о Луне

20, 21 лунный день. Убывающая Луна.

До полуночи сегодня нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будет мудро сегодня «замолчать», потому что легко выйти из себя, имея дело с родителями, боссами, VIP-персонами или полицией. Вы будете реагировать! Возможно, вы даже правы. Но слишком часто все становится еще хуже, когда вы боретесь с властью. Подождите, пока ситуация уляжется, прежде чем отвечать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и национальные проблемы, потому что люди ищут драки. Все обидчивы и защищаются. Это означает, что сегодня плохой день для умного обсуждения чего-то важного и эмоционально насыщенного.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Старайтесь не ввязываться в споры об общем имуществе, вопросах страхования или наследства. Подождите до вторника, чтобы обсудить эти вопросы, потому что в этот день вам будет легче прийти к какому-либо соглашению. (И это то, что вы хотите, не так ли?)

Рак (21 июня — 22 июля)

Терпение — противоядие от гнева. Будет разумно помнить об этом сегодня, потому что легко разозлиться на партнеров, близких друзей или членов семьи. Конечно, это только делает всех несчастными. Ваше решение? Практикуйте терпение. Пусть это пройдет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко почувствовать себя обескураженным. Вы можете воспринимать все, что встречается на вашем пути, как угрозу, что заставляет вас реагировать оборонительно. Возможно, вы слишком чувствительны? Расслабьтесь. Это иллюзия. Все любят вас. Остерегайтесь несчастных случаев!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня могут возникнуть споры о деньгах и имуществе. Во-первых, сегодня легко принимать вещи на свой счет. Вам может казаться, что кто-то делает что-то намеренно, чтобы досадить вам. Вероятно, это не так. Остерегайтесь необдуманных поступков и излишней поспешности. Остыньте.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Старайтесь избегать ненужных споров, потому что сегодня вы можете чувствовать раздражение. Остерегайтесь рефлекторных реакций при общении с другими, потому что у вас будет соблазн на кого-нибудь наорать. Правда в том, что нет ничего, из-за чего стоило бы расстраиваться. Практикуйте терпение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это предрасположенный к несчастным случаям день, потому что вы можете на самом деле поощрять несчастные случаи бессознательным образом. (Возможно, из-за опрометчивости или поспешности.) Поэтому будьте внимательны и осознанны. Не пытайтесь выиграть спор. Не пытайтесь убедить других согласиться с вами. Расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с друзьями и группами сегодня сложные. Возможно, вы почувствуете необходимость противостоять кому-то. Или вы можете подумать, что кто-то пытается бросить вам вызов? Вы чувствуете сильную потребность выразить другим свои обиды или разочарования, но что это даст? Это может помочь, может и нет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете почувствовать нападение со стороны родителей, начальников или авторитетных фигур, что заставляет вас чувствовать недоверие или защищаться. Это может сделать вас эмоционально агрессивным, даже если вы этого не осознаете. Эти вещи возможны, потому что Луна находится в вашем знаке, взволнованная Марсом. Не горячитесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас могут быть сильные разногласия по поводу чего-то с другом или членом группы. Если это произойдет, вы почувствуете эмоциональную вовлеченность, поэтому примете все на свой счет. Вы можете удалить кого-то из друзей на Facebook. Может быть что угодно. Это временно. Остыньте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть ссоры с группой или другом из-за того, что что-то нужно разделить или использовать оборудование, или как потратить определенную сумму денег. Вы можете чувствовать себя оскорбленным из-за чего-то. Вам не нравится подход, который используют другие. Вы можете почувствовать, что вас обманывают в отношении вашей справедливой доли. Эта проблема быстро исчезнет.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Наталья Гулькина (1964) и певица Юлия Волкова (1985) сегодня отмечают день рождения. В вас есть уравновешенность и грация. Вы чутки, интуитивны и не осуждаете других, пока не узнаете их сторону, потому что для вас важна справедливость. Отношения также важны для вас. Этот год является началом нового девятилетнего цикла. Будьте смелым, будьте любопытным и будьте готовы открыть любую дверь!