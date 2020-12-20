Ежедневный гороскоп. Воскресенье 20 декабря 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы произведете невероятное впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон. Это потому, что Солнце находится наверху вашей карты, что делает вас привлекательным объектом внимания. Это происходит только раз в год, так что «Заготовьте сено, пока светит солнце!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше желание путешествовать и раздвигать границы повседневного мира будет сильным в следующие четыре недели. Если вы не можете путешествовать, расширяйте свой кругозор, узнавая что-то новое и встречаясь с людьми из разных слоев общества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие четыре недели жизнь станет более насыщенной. Ваше внимание к общей собственности, а также к совместному долгу и обязанностям, которые вы можете иметь перед другими, будет для вас основной проблемой.

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие четыре недели Солнце будет напротив вашего знака, а это значит, что вам потребуется больше сна. (В вашей карте Солнце находится так далеко от вас, как и в течение всего года.) Вы также лучше поймете свои самые близкие отношения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Внезапно вы решили стать лучше организованными! Вот почему вы будете усердно работать, составлять списки и достигать своих целей в следующие четыре недели. Вы хотите много работать и работать умно. (Вы также хотите улучшить свое здоровье.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это веселое время! Счастливчики могут как-то ускользнуть в отпуск. Большинство из вас будет больше заниматься с детьми, чем обычно. Даже спорт вам понравится. Суть в том, что в следующие четыре недели вы хотите быть счастливыми и получать удовольствие!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в следующие четыре недели. Многие из вас будут больше общаться с родителями, чем обычно. Вам также понравится косметический ремонт и развлечения, если это возможно. Уютные семейные времена будут иметь значение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели! Вам есть куда пойти, чем заняться и на кого посмотреть! Составьте список дел. (Списки помогают вам сосредоточиться на ваших целях; плюс это так приятно вычеркивать то, что вы сделали.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Деньги, прибыль и денежный поток будут в центре внимания в следующие четыре недели. Вы будете усердно работать, чтобы отслеживать свое имущество и классифицировать его. Однако на более глубоком уровне вы будете думать о своих ценностях и о том, что действительно важно в жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Да да! Солнце в вашем знаке следующие четыре недели. Это происходит только раз в год и когда это происходит, у вас есть шанс пополнить запасы энергии на следующий год. Солнце будет притягивать к вам и людям благоприятные ситуации. Наслаждайтесь удачей!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш год заканчивается, но ваш новый год еще не готов к началу. Это означает, что следующие четыре недели — это время неопределенности, когда вы можете строить планы на свой новый год вперед. Установите несколько целей, чтобы вам было легче принимать решения в будущем. Знайте, куда вы направляетесь. Определите, чего вы хотите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие четыре недели вы станете более популярными, потому что все хотят, чтобы вы были в их команде. Это также хорошее время, чтобы поделиться с кем-нибудь своими надеждами и мечтами на будущее, чтобы получить их отзывы. Воспользуйтесь этой возможностью для теплых минут с хорошими друзьями.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елизавета Боярская (1985), иллюзионист Ури Геллер (1946) и писатель и журналист Дмитрий Быков (1967) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы импульсивны и ладите со всеми. Вы молоды, игривы и любите веселиться. Что бы вы ни делали — вы выкладывайтесь на все сто. В этом году пора отпустить то, что больше не актуально или полезно и перейти к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!