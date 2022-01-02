Ежедневный гороскоп: воскресенье 2 января 2022

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Новолуние точно в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это лучший день в году, чтобы думать о своем жизненном направлении в целом. Вы собираетесь туда, куда хотите? Это также идеальный день, чтобы подумать, как можно улучшить отношения с родителями, начальниками и авторитетными лицами. Есть идеи?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее Новолуние — идеальный день, чтобы подумать о том, какое путешествие вы могли бы предпринять в этом году, чтобы обогатить свою жизнь. В том же духе (но с другой стороны), какое дальнейшее образование улучшит вашу работу или улучшит ваш мир? Думайте об этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Новолуние, происходящее в начале года, — идеальное время для вас, чтобы подумать о том, как выбраться из долгов и организовать дела, связанные с наследством, налогами, долгами, совместной собственностью и вашими отношениями с богатством других.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее новолуние — прекрасная возможность подумать, как можно улучшить свои самые близкие отношения. В конце концов, всегда есть возможности для улучшения. Что вы могли бы сделать?

Лев (23 июля — 22 августа)

Используйте сегодняшнее «Новолуние», чтобы подумать, как вам стать лучше организованным. Вы можете не только лучше организовать свой повседневный мир, вы можете лучше организовать свой подход к тому, как улучшить свое здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В начале этого года сегодняшнее Новолуние побуждает вас более тщательно подумать о балансе в вашей жизни между работой и отдыхом. Мы больше ориентированы на работу, чем, например, люди в Европе. Но меньше ориентированы на работу, чем люди в Японии. Все относительно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодняшнее новолуние происходит в нижней части вашего графика, а это означает, что это лучший день в году, чтобы подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой дом, чтобы он вам больше нравился или чтобы он лучше функционировал. А также, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои отношения с членами семьи? Это возможность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди — существа стадные. Нам нужно, чтобы нас видели и видели другие. Нам также нужно поговорить друг с другом. Нам нужна эта стимуляция. Сегодняшнее Новолуние — прекрасная возможность подумать о своем стиле общения с другими. Вы ждете, пока другие заговорят первыми? Вы инициируете разговоры?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Новолуние сегодня — отличный шанс подумать о своей денежной сцене. Какой у вас заработок? Каковы ваши расходы? Как выглядит ваш отчет о финансовых результатах? Между тем, заботитесь ли вы о том, что у вас есть? Или ваше имущество владеет вами?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в вашем знаке новолуние. Следующее Новолуние в вашем знаке будет 23 декабря. Это два лучших дня в году, чтобы реалистично взглянуть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить образ, который вы предлагаете своему миру.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это идеальный день для тихого времени, если вы найдете возможность подарить себе это угощение. Медитация, йога, прогулка или время, проведенное в одиночестве, дадут вам возможность заземлить себя и разобраться с некоторыми приоритетами. (Должен знать, что имеет значение.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Новолуние сегодня — идеальное время, чтобы подумать о друзьях, которые у вас есть. Вы общаетесь с хорошими людьми? У ваших друзей есть ваша поддержка? Дружба важна. Исследования показывают, что хорошие дружеские отношения действительно могут улучшить ваше здоровье.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и режиссер Мэл Гибсон (1956) и актер Александр Половцев (1958) сегодня разделяет ваш день рождения. Вы трудолюбивый, целеустремленный человек. Вы также добрые и щедрые по отношению к другим. Вы особенно заботитесь и щедр по отношению к близким. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это означает, что вы завершите ситуации и отпустите то, что больше не актуально в вашей жизни, чтобы подготовиться к новым начинаниям в следующем году.