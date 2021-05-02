Ежедневный гороскоп. Воскресенье 2 мая 2021 года

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 7:30 до 13:00 сегодня. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне сегодня, особенно когда имеете дело с родителями, начальниками или главами комитетов. Не занимайтесь волонтерством и не соглашайтесь ни на что важное. После 13:00 вам захочется пообщаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сильны, потому что в вашем знаке четыре планеты. Однако помните о Луне сегодня. Пока предупреждение не закончится, воздержитесь от планов поездок или решений, касающихся высшего образования, медицины и права. Позже у вас будет радость, люди вас заметят.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте принятия решений о наследстве, налогах и страховании во время сегодняшнего оповещения о Луне, которое заканчивается к 13:00. Вы можете придумать несколько креативных решений, но дождитесь окончания Предупреждения о Луне, чтобы применить их на практике.

Рак (21 июня — 22 июля)

Разговор с кем-то будет откровенным и разоблачительным сегодня во время оповещения о Луне. Однако в это же время не соглашайтесь ни на что важное. Подождите, пока все не закончится. Тем не менее приветствуем честный обмен идеями и мнениями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша эффективность сегодня может пострадать. Как только оповещение о Луне закончится в 13:00, все будет окончено. Позже в тот же день может состояться важная беседа с партнером или близким другом. Следите за обновлениями!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это может быть творческий день, потому что вам легко думать нестандартно! Вы можете испытать это, если занимаетесь искусством, работаете с детьми или занимаетесь спортом. Тем не менее, дождитесь окончания оповещения о Луне, чтобы действовать в отношении чего-либо важного.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня до 13:00 будет Лунное оповещение, которое заставит вас чувствовать себя как дома. Не совершайте покупки в это время, кроме продуктов питания. Откладывайте важные решения. Тем не менее, семейные дискуссии могут быть теплыми и общительными!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать себя немного не в своей тарелке сегодня, потому что предупреждение о Луне повлияет на ваше решение до 13:00. Поэтому не принимайте важных решений до истечения этого времени. Точно так же не покупайте ничего, кроме еды. Однако это творческий день для писателя и актерского мастерства!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны. Сегодня Луна сидит в вашем Денежном Доме, однако это предупреждение о Луне до 13:00. Поэтому не принимайте денежных решений. Ограничьте траты едой до тех пор, пока не закончится Лунная тревога. После этого темп вашего дня ускорится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в вашем знаке есть предупреждение о Луне, которое длится до 13:00. В это время вы можете чувствовать себя нерешительным и растерянным. Вы можете столкнуться с нехваткой. Тем не менее, это может быть социальное, беззаботное время и безусловно, творческое. Ограничьте траты едой и бензином.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Во время оповещения о Луне сегодня, которое продлится до 13:00, все будет выглядеть нечетко, нерешительно и расплывчато. По общему признанию, это может быть время общения и определенно время творчества. Подождите, пока все закончится, прежде чем принимать важные решения или тратить деньги.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете наслаждаться компанией других, особенно во время оповещения о Луне, которое продлится до 13:00. Лунное оповещение может быть игривым, общительным и творческим, но сейчас неподходящее время для принятия твердых решений или траты денег (кроме еды).

Если ваш день рождения сегодня

Актер Дуэйн Джонсон (1972), футболист Дэвид Бэкхем (1975) и актриса Кристин Барански (1952) сериал «Хорошая жена» сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы спокойны, заботливы и решительны. Вы любите сохранять мир в отношениях с другими. У вас отзывчивый, понимающий характер, но вы также трудолюбивы, амбициозны и решительны. Вы будете процветать в предстоящем году, потому что будете счастливы усердно работать, чтобы построить или сконструировать что-то буквально или, возможно, виртуальную основу в своей жизни.