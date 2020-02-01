Ежедневный гороскоп. Воскресенье 2 февраля 2020

9, 10 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Если вы совершаете покупки сегодня, вы можете спонтанно купить что-нибудь по душе. У вас также могут быть какие-то умные идеи для зарабатывания денег? Это отличный день, чтобы подумать о том, как лучше заботиться о том, что у вас есть, чтобы вы могли получать выгоду от своего богатства и активов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с диким Ураном. Она также красиво танцует с счастливыми, денежными мешками Юпитера. Это означает, что это прекрасный день для вас и все будет иметь тенденцию идти своим путем, но вы можете ожидать несколько сюрпризов. Надеюсь, они приятные.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы очень хорошо выглядите в глазах авторитетных фигур прямо сейчас – боссов, родителей, учителей и высокопоставленных лиц, в том числе полиции – что означает, что вы можете использовать это в своих интересах. Настало время спросить, чего вы хотите, или продвинуть свою повестку дня, потому что власти, скорее всего, скажут «да».

Рак (21 июня-22 июля)

Подруга или встреча могут вас удивить сегодня. Возможно, вы встретите кого-то нового, кто отличается от других? Путешествие ради удовольствия наверняка понравится. Вы можете также влюбиться в кого-то из другой культуры. (Интересный способ выучить новый язык.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы должны знать о том, что вы высоки, а именно сегодня люди замечают вас. (Это относится и к полиции.) К счастью, это может сработать в вашу пользу. Вы можете насладиться вспышкой внезапной знаменитости. Вы можете встретить кого-то, кто важен. Все может случиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас может внезапно появиться шанс поехать куда-нибудь сегодня. Если это произойдет, потому что ваше окно возможностей будет коротким – вам придется действовать быстро. Между тем, это идеальный день, чтобы узнать что-то необычное, свежее и необычное, если не путешествовать, то познакомиться с новой информацией и разными людьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подарки и услуги от других могут прийти вам сегодня. Держите карманы открытыми на случай, если это произойдет. Кто-то может быть готов одолжить вам что-нибудь? Возможно, произойдет что-то благоприятное в отношении общей собственности или наследства?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Друзья, партнеры и даже представители общественности могут сделать что-то, что вас удивит сегодня. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, кто интересен? В любом случае, это веселый день для общения с другими людьми, даже если вы остаетесь дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Нечто неожиданное может случиться с домашним животным сегодня. Или это может быть связано с вашим здоровьем или работой. Надеюсь, это позитивно, но может застать вас врасплох. У вас также может возникнуть желание сделать одолжение кому-то или помочь кому-то. Доброта – одно из самых важных качеств.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы к веселому приглашению сегодня. Неожиданные возможности пообщаться или насладиться спортивными событиями или заняться романтическим углом могут упасть вам на колени сегодня. (Родители должны быть очень бдительными, потому что это может быть день несчастного случая для их детей.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша домашняя рутина может быть прервана сегодня, потому что мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. С другой стороны, неожиданная компания может заскочить и вам будет весело. Запасите холодильник.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Спонтанное короткое путешествие может состояться сегодня. Вы можете увидеть новые места, встретить новые лица и встретить новые идеи, потому что это захватывающий день, полный веселых объездных путей. Оставайтесь гибким .

Если ваш день рождения сегодня

Певица Юлия Михальчик разделяет ваш день рождения сегодня. Вы прирожденный гуманист, страстный и честный. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.