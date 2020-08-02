Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 2 августа 2020

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:30 до 11:30 сегодня. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Социальные планы могут быть отменены сегодня. Или вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь? Между тем, родители должны быть бдительны, потому что это день несчастных случаев для ваших детей. Спортивные несчастные случаи, в частности, также вероятны. Во многих отношениях сегодня это грандиозная неожиданность!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Мелкая бытовая техника сегодня может сломаться или могут произойти небольшие поломки, потому что что-то нарушит вашу домашнюю рутину. Одевайтесь, потому что кто-то неожиданный может внезапно постучаться в вашу дверь. Будьте терпеливы с членами семьи, чтобы избежать споров.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это знаменательный день для вашего знака. Вы также можете быть слишком импульсивным. Вы можете быть слишком заторможенным. Вы можете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Сегодняшний день полон сюрпризов, новых мест и новых лиц. Приготовьтесь.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Следите за своими деньгами и активами, потому что вы можете найти деньги или вы можете потерять деньги сегодня. Или может быть то, что у вас есть, будет потеряно, украдено или повреждено. Держите глаза открытыми, чтобы не жалеть.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя мятежным и импульсивным. В некотором смысле это может создать для вас захватывающий день. Другими словами, вы можете внезапно оказаться в глупой ситуации, потому что вы действовали слишком быстро, не задумываясь. Сегодняшний день полон разрушений и сюрпризов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это может быть несчастный день для вас, потому что вы чувствуете импульсивность. Но на самом деле вы беспокойный. Вы также можете столкнуться с трудностями при наложении на вас каких-либо ограничений. Вы чувствуете, что вам нужна свобода делать свое дело! (Не принимайте это близко к сердцу.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное произойдет, когда вы будете иметь дело с другом сегодня или возможно, с группой. Встреча может быть сорвана. Если вы соберетесь вместе с другими, все будет не так, как обычно. Отношения будут трудными, потому что люди будут мятежными. О да.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с родителями, начальством, авторитетными фигурами, включая полицию, сегодня будут трудными, потому что сегодня никто не хочет быть начальством. Люди чувствуют себя мятежными и независимыми. Однако, если вы находитесь в этом положении и имеете дело с авторитетной фигурой — не будьте глупым. Будьте вежливым.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Планы поездок будут прерваны, задержаны или отменены сегодня. В качестве альтернативы вам, возможно, придется неожиданно отправиться в путешествие, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы также можете встретить интересного персонажа, кого-то необычного из другой страны или другой культуры. Это нескучный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте все вопросы бизнеса, связанные с наследством, общим имуществом, вопросами страхования и всем, что у вас есть совместно с кем-то еще, потому что что-то неожиданное повлияет на эти области. Потому что это может повлиять на вас в финансовом отношении — будьте в курсе событий!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с другими могут быть трудными сегодня либо потому, что у вас возникают трудности с ограничениями, которые кто-то другой может навязать вам, либо у них могут возникнуть проблемы с ограничениями, которые вы на них накладываете. В любом случае, вы в ссоре.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день сегодня будет прерван чем-то неожиданным. Отмененные встречи, нехватка персонала, сбои в работе компьютеров, перебои в подаче электроэнергии и поломки оборудования — это лишь некоторые причины, по которым ваш день в течение минуты пойдет боком. Если у вас есть домашнее животное — будьте внимательны и убедитесь, что все в порядке. Новости здоровья также могут вас удивить.

Если ваш день рождения сегодня

Певица О́льга Рожде́ственская сегодня разделяет ваш день рождения. Вы очаровательны, интересны и забавны. У тебя есть дар оратора и вы убедительный! Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (возможно, нет), изучите возможности путешествовать и расширить свой мир с помощью обучения. Добро пожаловать к измениям! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.