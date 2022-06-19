Ежедневный гороскоп: воскресенье 19 июня 2022

Оповещение о Луне

19, 20 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас будет соблазн купить роскошные, элегантные вещи. Фактически, импульсивные покупки и спонтанные покупки будут в порядке вещей. Это также прекрасный день, чтобы купить романтический подарок для кого-то особенного.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это романтический день для вашего знака. Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, особенно с романтическими партнерами. Однако друг или член группы может сделать что-то, что вас удивит или застанет врасплох. Надеюсь, приятно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня время, когда тайные любовные связи страстны и романтичны. (Вы знаете, кто вы.) Однако имейте в виду, что секреты могут быть раскрыты сегодня, потому что что-то неожиданное выставит вас в центре внимания.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дружба с другими и ваше взаимодействие с группами сегодня будут теплыми и заботливыми. В частности, вы найдете полезным участие в благотворительной организации, которая помогает тем, кому повезло меньше. Между тем, планы поездок могут внезапно измениться сегодня. Следите за обновлениями!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете влюбиться в своего босса или кого-то из авторитетных лиц. Между тем, другие могут обратиться к вам за советом о том, как сделать что-то лучше или привлекательнее, даже если это не является вашей специализацией как таковой. Будьте в курсе банковских и общих сведений о собственности, чтобы избежать неожиданностей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Чувства эскапизма сегодня сильны. Вы хотите поехать куда-нибудь с белым песком, бирюзовой водой и напитками с маленькими зонтиками в них. Некоторые из вас могут внезапно влюбиться в кого-то, кто «не такой». Сегодняшний день полон многих возможностей и восхитительных сюрпризов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня вам могут прийти подарки и вкусности. Кто-то может быть великодушен к вам. (Это классический день для получения романтического подарка от кого-то особенного.) А пока следите за своим питомцем, чтобы избежать несчастных случаев.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для веселых прогулок и, в частности, романтического свидания. Вы также будете чувствовать себя очень мягкосердечно с детьми, потому что ваш идеализм пробуждается вместе с вашим чувством симпатии и сострадания. Художники будут процветать, потому что они будут в контакте со своей музой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш домашний распорядок может быть прерван сегодня. Член семьи может вас удивить. К счастью, если вы сосредоточитесь на работе или любой другой задаче, которую хотите выполнить, все пройдет гладко. Также может начаться служебный роман. Вы также можете получить большую радость от домашнего питомца сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для романтики и особенного свидания с вашим главным партнером, особенно в этот вечер. Если вы не можете разделить это время с кем-то еще, то сделайте что-то особенное для себя. Побалуйте себя! Наслаждайтесь искусством, парками, музеями и красивыми окрестностями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится развлекаться дома сегодня. Вам также понравится делать что-то, чтобы место, где вы живете, выглядело более привлекательным. Это идеальный день, чтобы расслабиться в саду или в специально созданном месте, которое доставляет вам удовольствие. Члены семьи будут заботиться и сочувствовать друг другу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы очень чувствительны к нуждам и чувствам других. Возможно, вы даже почувствуете «союз души» с кем-то. Вы обязательно оцените красоту своего повседневного окружения, а это значит, что это идеальный день для посещения парка или любого другого красивого и вдохновляющего места.

Если ваш день рождения сегодня

Дизайнер Сергей Зверев (1963) и актриса Наталья Селезнёва (1945) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы страстный человек с сильным интересом к жизни. Вы много работаете, но также любите общаться и хорошо проводить время. Вы всегда подходите к делу с энтузиазмом. В этом году вы будете работать над строительством или строительством конструкций как снаружи, так и внутри. Физические упражнения будут полезны.