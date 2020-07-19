Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 19 июля 2020

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Внутренние конфликты вероятны сегодня, особенно с родственницей. Будьте вежливы и внимательно слушайте, что говорят другие. Может, кому-то нужно сдуть пар? Может быть, этот кто-то вы? Будьте уважительны и вежливы, потому что у вас есть право на свои чувства (и они тоже.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня может возникнуть спор с ежедневным контактом, родственником или соседом, потому что вы или кто-то другой чувствует себя обиженным. Вы можете говорить о незначительной проблеме, когда это действительно другая проблема, которая полностью касается вас. В любом случае, оставайся на одном уровне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Напряжение о деньгах или имуществе может возникнуть сегодня с кем-то. Вы могли бы чувствовать себя захваченными их энергией или что они требуют слишком много? (Возможно, они думают о вас?) Когда речь идет о напряженности между двумя людьми, это улица с двусторонним движением.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке расходится с Марсом в верхней части вашего графика. Вы можете почувствовать разочарование сегодня. Вы могли бы даже чувствовать угрозу со стороны кого-то и чувствовать, что должны защищаться? Это классический день напряженности и обид между другими людьми, особенно авторитетными фигурами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что вы можете закончить спор с кем-то или настоящая борьба. Люди чувствуют себя эмоционально на грани и многие люди сегодня чувствуют раздражение. Не тыкайте в спящего гиганта.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы, общаясь с другими людьми сегодня, чтобы избежать неприятных споров о наследовании, совместном владении или о делах с общими обязанностями. Вы можете почувствовать, что друг или член группы обвиняет вас в чем-то. Это сложный день!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть разочарованы в близком друге, партнере или супруге сегодня, потому что чувствуете, что вас неправильно поняли. Вполне возможно, они чувствуют то же самое! Отношения с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня деликатны. Остерегайтесь необдуманных действий и поспешности.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Напряжение на работе может возникнуть сегодня, особенно с кем-то кто отличается из другой культуры. Или речь может идти о работе с зарубежными странами или о юридических вопросах. Какой бы ни была причина, вы можете чувствовать ссору с кем-то. Не забывайте улыбаться. Улыбка имеет большое значение.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Родители должны быть терпеливыми с детьми сегодня, чтобы избежать его судорог и распадов. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом, особенно в отношении споров о совместной собственности или разделении труда или о том, как разделить расходы. Это никогда не легко.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Внутренние споры и проблемы с партнерами и близкими друзьями весьма вероятны сегодня. Может, кому-то нужно выпустить пар? У вас могут быть обиды, которые вы хотите передать. Ищите способы сделать это в сдержанной, логичной манере. Вы не должны получить себе проблемы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы будете слишком агрессивно разговаривать с другими, ваш карточный домик упадет. Вы хотите быть эффективным и действенным в отношениях со всеми, но вы не хотите, чтобы люди были агрессивны с вами — очевидно! Обратите внимание на тот факт, что они не хотят, чтобы вы были агрессивны с ними.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не будьте требовательны или ожидайте слишком многого от своих детей сегодня. Между тем социальные ситуации могут внезапно измениться и не обернуться так, как вы ожидали. Будьте терпеливы, чтобы сохранить мир. Может возникнуть беспокойство по поводу стоимости отпуска или веселого мероприятия. Оставайтесь спокойными.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Александр Ширвиндт разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чувственный, эмоциональный и страстный! Тем не менее, вы также интеллектуально интроспективны. Теперь ваша очередь на веселый год! Вы будете более популярны и будете наслаждаться теплыми дружескими отношениями. Вы также будете более благодарны за свою жизнь и по достоинству оцените повседневное счастье и красоту вокруг вас. Этот год — время для важного выбора. Выбирайте с умом.