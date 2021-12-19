Ежедневный гороскоп: воскресенье 19 декабря 2021

15, 16 лунный день. Полная Луна

Предупреждение о Луне

После 5:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в философском настроении, поэтому размышляете о своем будущем и задаетесь вопросом о планах на путешествие или получение дальнейшего образования. Вы хотите расширить свой мир! Как можно обогатить свою жизнь? Для начала будьте открыты для встреч с людьми из других культур.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это благоприятный день для обсуждения того, как разделить что-то вроде наследства или как поступить с совместной собственностью. Скорее всего, все пойдет по-вашему и всю дорогу до банка вы будете смеяться. Оставайтесь позитивным!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Общение с партнерами и близкими друзьями сегодня будет хорошим, ведь у всех хорошее настроение! Люди хотят быть вовлеченными в нечто большее, чем они сами. Они хотят работать в гармонии с другими, потому что им это нравится. (Действительно, это так.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваше здоровье сегодня улучшилось. Фактически, вы чувствуете себя бодрым! Это хороший день для путешествий или планирования поездок по работе. Вы можете искать способы расширить свою работу, потому что думаете о своих целях и о том, насколько хорошо вы их достигаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что люди отзывчивы и хотят встретиться с вами. В свою очередь, вы хотите изучить и узнать о них больше. Идеально. Это взаимовыгодная ситуация. Это также отличный день, чтобы весело провести время с детьми и изучить спортивные мероприятия. Ваши творческие соки текут!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома. Пригласите друзей и семью за хорошей едой и напитками. Им понравится разговаривать друг с другом, потому что это оптимистичный день и у всех позитивная энергия. (Время решает все. Когда работает — плывите по течению!)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы счастливы сегодня, потому что находитесь в хорошем настроении. Кажется, что все, что вы хотите сделать сегодня, сработает по плану. В частности, вам понравится проводить время с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Люди сегодня будут работать в гармонии друг с другом — так, как вам нравится.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в почете бизнес и коммерция. Воскресенье, но тем не менее, финансовые переговоры пройдут очень хорошо. Реализуйте любые идеи, которые у вас есть, чтобы увеличить свой доход, потому что они могут сбыться. В частности, выгодно иметь дело с иностранными интересами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с вашим управителем Юпитером. (Лучше этого не бывает.) Во-первых, это делает вас идеалистом, оптимистом и счастливым! Поэтому ваши отношения с группами, клубами и конференциями будут успешными. Вы в ритме!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня уместно отойти на второй план. Выбирайте работу в одиночку или за кулисами. Тем не менее, с Меркурием и Венерой в вашем знаке вы почувствуете себя немного общительным! Как можно лучше сбалансируйте этот день, сочетая эти два влияния.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это чудесный день, чтобы пообщаться с друзьями и группами! Вы не только получите удовольствие от компании других, но и получите пользу от взаимодействия с ними, особенно от обсуждения будущих целей и того, чего вы хотите достичь в будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Другие впечатлены вами сегодня, особенно начальники, родители и VIP-персоны, а это значит, что вы можете использовать это в своих интересах. Сделайте большинство из этого. Просите то, что вы хотите. Просите об одолжении. Попросить помощи. Когда дела идут своим чередом, это нормально — заручиться поддержкой других.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Анастасия Вертинская (1944) и музыкант, лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский празднуют с вами день рождения. Вы творческий человек с чутьем на драматизм. Люди замечают вас. В свою очередь, вы наблюдатель за людьми. Вы уверены в себе, любопытны, любите путешествовать и узнавать новое. Этот год — последний год девятилетнего цикла, поэтому вы закрываете все и отпускаете то, что больше не имеет отношения к вашей жизни.