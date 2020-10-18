Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 18 октября 2020

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений.

2 лунный день c 10:26 17.10.2020 до 12:02 18.10.2020

18 октября 2020 года в 12:00 — 2 лунный день.

Символом 2-го лунного дня является Рог Изобилия. Это очень символично, ведь день действительно при правильном его использовании принесет массу полезных и приятных моментов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это тяжелый день, когда приходится иметь дело с начальниками, родителями, учителями и полицией. Они усилят ваш кайф, потому что вы чувствуете, что должны соблюдать правила. Будьте уверены, что это кратковременное влияние прямо сейчас. Свет в конце туннеля — не поезд!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Правила и ограничения из-за рубежа или издалека могут повлиять на ваше здоровье, вашу работу и то, что вы хотите делать. (Может показаться угнетающим.) Следует помнить, что это временное ограничение. Даже ураган не длится и дня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вероятны трудности с детьми и романтические отношения. У вас может не быть финансирования или поддержки, чтобы делать то, что вы хотите делать, и это удручает. Это временная ситуация. Расслабьтесь. Мужество.

Рак (21 июня — 22 июля)

Наберитесь терпения сегодня же! Трудно иметь дело с семьей и партнерами. Вы чувствуете, что у вас связаны руки или что весь мир лежит на ваших плечах. (Вы знаете слова к Песне о волжском лодочнике?) Это временное ограничение — расслабьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшний день может показаться вам ограничивающим, потому что вы хотите вырваться из рутины, но не можете. Вас сдерживают определенные препятствия и серьезные обязанности. Вносите изменения, где можете, и соглашайтесь с тем, что вы не можете изменить. Это временное ограничение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В некоторые дни легко быть позитивным, а в другие дни негативные мысли и чувство неполноценности могут похоронить нас. Важно знать, что когда дела идут тяжело и мы чувствуем себя подавленными, это временно. Жизнь изменится. Так всегда бывает. Как ни странно, единственная константа — это изменение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обязанности, которые вы чувствуете перед домом и семьей или общением с авторитетным лицом, растут. Сегодня вы ошеломлены! Эй, расслабься. Это временное темное облако на вашем горизонте. Этот хрустящий период пройдет (особенно, если пить много воды).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы чувствуете, что на ваших плечах лежит тяжесть мира. Но это потому, что ваше мышление перегружено обязанностями и возможностями. В другой раз вы бы этого не почувствовали. Удивительно, какая разница между позитивным умом и беспокойным умом! Мужество!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Денежные заботы могут вас сегодня сломить. Или вы можете беспокоиться о том, чтобы позаботиться о том, что у вас есть. Кто-то мог перекрыть кран? Или это ощущение, что до конца денег осталось слишком много месяца. Скарлет О’Хара была права, завтра еще один день «.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это непростой день для авторитетных людей. Вы чувствуете себя вынужденным сказать или сделать что-то, чего вы не хотите делать. Ваши руки связаны. Возможно, другие имеют над вами власть, и вы должны принять это. Помните: в конце игры король и пешка возвращаются в одну коробку.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете быть разочарованы социальными сетями, политикой, религией, расовыми проблемами и вопросами, связанными с иностранными державами. Вы чувствуете себя беспомощным. И это чувство вызывает уныние. Тем не менее, интеллектуально вы знаете, что это временная неудача. Не волнуйся.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ограничения, связанные с долгами, совместной собственностью, наследством, а также обязанностями, которые вы несете перед другими, заставляют вас чувствовать, что что-то удерживает вас от того, чтобы выйти на улицу и остаться собой. Самоудовлетворение противоречит долгу. Но это изменится к лучшему. Будет.

Если твой день рождения сегодня

Актёр, мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм (1960) и певица Светлана Лобода (1982) делятся вашим днем ​​рождения. Другие ценят ваш интеллект и внимательность. Вы преданы своему любимому человеку и преданы ему. Это захватывающий год перемен и новых возможностей! Вы столкнетесь с приключениями и стимулирующими ситуациями. Если возможно (а может и нет), исследуйте возможности путешествовать и расширять свой мир через обучение. Добро пожаловать! Пусть ваша личная свобода станет вашей целью в этом году.