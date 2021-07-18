Ежедневный гороскоп: воскресенье 18 июля 2021

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Следите за банковскими проблемами и всем, что связано с общей собственностью, потому что сегодня в этих областях может произойти что-то неожиданное. Важно знать, что происходит с вашими деньгами и активами, чтобы вы были готовы к неожиданностям.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы эмоционально возбудимы и импульсивны. Или может быть, вы встретите такого человека? Возможно, вам придется изо всех сил стараться успокоить кого-то, даже если он кажется необоснованным. Вы хотите достичь мира и сотрудничества.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то может помешать вашей работе сегодня. Возможен сбой оборудования или компьютеров. Владельцы домашних животных также должны проявлять особую осторожность, потому что может случиться что-то неожиданное. У вас также могут быть неожиданные новости, связанные со здоровьем.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители должны проявлять бдительность, потому что это день для их детей, подверженный несчастным случаям. Социальные планы также могут внезапно измениться сегодня. Запланированные мероприятия могут быть отменены или отложены или наоборот, вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь?

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван. Небольшой прибор может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Возможно, кто-то неожиданно постучит в вашу дверь? Между тем будьте терпеливы с членами семьи, чтобы сохранить мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вашего знака очень опасен. Однако это же влияние может внезапно вызвать новые и необычные события. Возможно, вы познакомитесь с новыми людьми, увидите новые лица, побываете в новых местах и ​​у вас возникнут новые умные идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами. Например, вы можете найти деньги или можете потерять их сегодня. Проверьте счета в ресторане и защитите свое имущество уже сегодня. Защищайте то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения. (Расслабьтесь, если вы проявляете инициативу и защищаете свои вещи — все в порядке.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку вы ищете возбуждения и стимуляции, вы можете привлечь людей, которые сильно отличаются от вашего обычного окружения сегодня. Вы также можете инициировать событие с кем-то только потому, что хотите «ткнуть медведя», чтобы посмотреть, что произойдет. Будьте осторожны с желаниями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это беспокойный день для вас. К счастью, это мимолетное влияние, связанное с Луной, которая движется очень быстро. Это беспокойство исчезнет завтра. Расслабьтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Друг может удивить вас сегодня или вы можете встретить кого-то, кто является интересным персонажем. Или, может быть, вы удивлены деятельностью группы или вашим взаимодействием с группой? Это не будет скучным днем, потому что ваше взаимодействие с другими людьми непредсказуемо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с родителями, начальниками и полицией, потому что они могут сделать что-то, что застает вас врасплох сегодня. Очевидно, что бы ни случилось, вы должны подумать о соответствующем ответе, чтобы получить желаемые результаты. Остерегайтесь ответных рефлексов, потому что они очень редко приносят хорошие результаты.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествий сегодня внезапно изменятся. Это означает, что запланированные планы могут быть отменены или изменены, или в качестве альтернативы, вам, возможно, придется путешествовать, когда вы этого не ожидали. Точно так же вы можете встретить кого-то необычного из другой культуры. У вас также может быть возможность пройти курс или узнать что-то новое.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Вин Дизель (1967), певица Любовь Казарновская (1956) и телеведущая Аврора (1973) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы энергичны и решительны. Вы также сострадательны и заботливы, тем не менее, вы не боитесь сделать первый шаг. Проблемы важны для вас! В этом году темпы будут быстрее. Это более счастливый год для вас и это также год большого выбора. Вы будете откровенны с другими, потому что решили, что пора говорить правду.