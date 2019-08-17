Ежедневный гороскоп, воскресенье 18 августа 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений после 15:15 вечера. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это задумчивый день, полный фантазий. Тем не менее, Марс теперь меняет знаки, гарантирующие, что вы будете безумно трудиться в ближайшие шесть недель. Вы будете не только усердно работать, но и делегировать другим. «Будь счастлив в своей работе!»

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы были сосредоточены на доме и семье. Однако сегодня, когда Марс меняет знаки, он раздувает ваше желание повеселиться и поиграть, что переводит вас в режим вечеринки / игры на следующие шесть недель! Это идеальное время, чтобы взять отпуск, если вы можете взять его.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отношения с авторитетными фигурами сегодня сбивают с толку, а значит, вы не должны спешить с выводами. Между тем, вы можете ожидать увеличения активности и хаоса в тылу в течение следующих шести недель. Это может быть из-за переезда в гости, посещения гостей или ремонта.

Рак (21 июня-22 июля)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, особенно в отношении политики, религии и национальных проблем. Возможно, это побудит вас выразить себя другим? Конечно, в следующие шесть недель вы готовы сказать, что вы имеете в виду, и иметь в виду то, что вы говорите! О да.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день для принятия важных решений о наследовании и общем имуществе, потому что проблемы нечеткие. Кроме того, существуют ограничения оповещения Луны. (См. Выше.) Сказав это, вы будете усердно работать, чтобы увеличить свои доходы в течение следующих шести недель.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня огненный Марс движется к вашему знаку на шесть недель, что сделает вас заряженными, энергичными, сильными и агрессивными! На самом деле, было бы разумно делать больше физических упражнений, чтобы вы могли выпустить любой накопившийся пар, который может накапливаться внутри вас. Оставайтесь сбалансированным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Проблемы сбивают с толку на работе сегодня. Если вы так чувствуете, ничего не делайте. Конечно, следует помнить об ограничениях оповещения Луны (см. Выше). В ваших же интересах оттачивать ваше чувство и знать, может ли кто-то работать против ваших интересов в следующем месяце.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие шесть недель вы будете более энергично общаться с другими, особенно с группами. На самом деле, вы можете участвовать в соревновании с кем-то. Между тем сегодня туманно, романтично и идеалистично. Откиньтесь назад и наслаждайтесь своим окружением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Проблемы дома могут быть запутанными сегодня. Если так, помните, что невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Другие люди не могут читать ваши мысли. В течение следующих шести недель вы будете более амбициозны, чем обычно, что поможет вам достичь ваших целей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих шести недель вы будете стремиться путешествовать и исследовать больше мира. Вы могли бы также стать более вовлеченными в горячие дебаты о политике, религии и национальных проблемах. Эту же агрессивную энергию можно выразить в медицине, законе и во всем, что связано с высшим образованием.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Споры о долевом имуществе, наследстве, налогах, долгах и страховке могут возникнуть в течение следующих шести недель. Если они это сделают, вы готовы отстаивать свою позицию и защищать свои интересы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Постарайтесь быть терпеливее с другими в течение следующих шести недель, потому что огненный Марс будет напротив вашего знака. Когда это происходит, это может легко раздражать других. Возможно, они раздражают вас? Или, возможно, вы менее терпеливы? Удачи.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий Борис Крюк разделяет ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны, уверены в себе и дальновидны. У вас также есть отличные организаторские способности. Эти атрибуты объединяются, чтобы сделать вас отличным лидером. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие семь лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.